В Казани против бизнесмена Баязитова возбудят уголовное дело о разжигании ненависти

Полиция направила в Следственный комитет Татарстана материалы для возбуждения уголовного дела в отношении казанского бизнесмена Руслана Баязитова. Сейчас он отбывает административный арест за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«В настоящее время материалы направлены в СУ СКР по РТ для принятия процессуального решения», – говорится в сообщении МВД по РТ.

Напомним, казанского бизнесмена из Казани Руслана Баязитова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он арестован на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеоролик казанца с признаками экстремизма. Руслан Баязитов призвал устроить геноцид русского народа в столице Татарстана. В публикации мужчина заявил, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне».

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которой поступили «массовые обращения по поводу экстремистских заявлений предпринимателя Баязитова», написала в своем Telegram-канале комментарий по этому поводу.

«Он заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично», – сказала она.

Как указано в сообщении, Мизулина написала обращения в Следственный комитет и МВД России.

По данным rusprofile.ru Баязитов — учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.