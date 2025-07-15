В Казани протестировали сервис подборки кадров

Фото: пресс-служба Авито

Сервис подборки кадров протестировали в столице Татарстана. Он получил много откликов от крупного ретейлера и соискателей, сообщил директор «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По его словам, чтобы добиться такого результата в других городах, потребовалось время, а в Казани проект реализовали практически сразу, буквально за неделю.

Яськин также назвал главные преимущества временной занятости, которые назвали соискатели в опросах. Среди них гибкий график, скорость оплаты и близость к дому.

«Заказчики приходят с запросом на исполнителей. Соискатели находят вакансии и откликаются на них. В процессе регистрации обеспечивается полная прозрачность документооборота», – отметил директор по продукту «Авито Подработка» Тарас Мисковец.