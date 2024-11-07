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В Казани протестировали мобильные котельные
Тестирование двух мобильных котельных мощностью 3,5 и 2,5 МВт прошло сегодня в столице Татарстана. Как отметил первый замминистра строительства архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин, данные котельные необходимы как резервный источник тепла для домов, на случай аварий.
«Ежегодно нами проводится такое тестирование готовности мобильных котельных для зимнего периода. В Татарстане мы эти котельные не использовали, но то, что их не применяли, говорит о высоком уровне готовности наших теплосетей», - сказал он.
Замминистра добавил, что данные котельные способны работать круглосуточно без перерывов и в любых погодных условиях.
Установка оборудована специальным дизельным генератором, который потребляет 350 литров топлива в час. При этом бак вмещает 1 тыс. литров топлива. То есть без подзаправки она способна проработать около трех часов, а для непрерывной работы ее необходимо регулярно дозаправлять.
Время подключения котельной к сети теплоснабжения составляет около 2-3 часов и столько же времени нужно рабочим, чтобы подготовится и выехать на место аварии. Котельная на 3,5 МВт способна обеспечить теплом около 8 многоквартирных домов или соцобъектов, а на 2,5 МВт может «прогреть» 5-6 таких зданий.
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