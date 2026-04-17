В Казани прошел показ документального фильма «Голоса из колыбели»

Накануне в концертном зале Казанского государственного института культуры состоялся показ полнометражного документального фильма «Голоса из колыбели». Картина снята творческой группой КазГИК под руководством режиссера Алексея Барыкина.

Съемки длились три года и проходили в прифронтовых городах Лисичанск и Рубежное. Лента рассказывает о жизни мирных граждан и специалистах из Татарстана, работающих в зоне специальной военной операции.

Показ прошел в рамках мероприятий, посвященных присуждению Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Фильм уже отмечен наградами российских и международных кинофестивалей. В 2026 году цикл фильмов Алексея Барыкина об СВО выдвинут на соискание Государственной премии РТ.

«Сегодня мы показываем “Голоса из колыбели”: наш цикл фильмов об СВО выдвинут на Государственную премию имени Габдуллы Тукая. Татарстану достались два тяжелых прифронтовых города – Лисичанск и Рубежное. Мы жили там долгими командировками, вместе с героями. Наша принципиальная позиция – показывать не военных, а мирных жителей, и мы снимали эту хронику для будущих поколений. Фильм получил Гран-при фестиваля “Свидание с Россией”, приз Первого канала и приз на кинофестивале “День Победы”», – рассказал режиссер фильма.

Перед показом в холле КазГИК работала выставка фоторабот, сделанных съемочной группой в зоне СВО. Гости могли сфотографироваться с полевой кухней, которая участвовала в съемках фильма.

На показе присутствовали герои фильма: глава Верхнеуслонского района Анатолий Варакин, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, руководитель проекта «Полевая кухня» Рустам Гатин, группа врачей под руководством Аси Кисловой.

Также на мероприятие пригласили членов комиссии Государственной премии РТ имени Г. Тукая, деятелей культуры и искусства, представителей Танкового и Суворовского училищ, активистов общественных организаций, помогающих в зоне СВО.

После показа состоялась встреча зрителей с создателями и героями фильма. Гости задавали вопросы о съемках, о работе в прифронтовых городах, о том, как сложились судьбы людей, попавших в кадр.

«Я узнала о показе от куратора в институте, решила сходить. Ожидала обычную хронику, но фильм меня очень тронул. После показа подошла к героям, задала им вопросы. Такое нужно показывать, чтобы понимать, что там происходит на самом деле», – поделилась студентка КазГИК Диана Шарифова.

Организаторы отметили, что фильм «Голоса из колыбели» планируют показать и в других городах республики.

Рабия Мамедова