В Казани прошёл гала-концерт «Звезды из завтра»

Фото: «Татар-информ»

В Казани на площадке ГБКЗ им. Салиха Сайдашева состоялся первый гала концерт десятого сезона Республиканской творческой программы «Звезды из Завтра». В нем поучаствовали более 200 детей - воспитанников детских музыкальных школ.

«Моя огромная благодарность Художественному руководителю программы и Казанского камерного оркестра La Primavera Рустему Абязову за то, что берет наших детей, дает им почувствовать эту большую сцену. Они выступают с одним из выдающихся оркестров республики, это для нас честь и удовольствие» -поделилась «Татар-информом» Руководитель группы «Парус» Преподаватель сольфеджио и нотной системы для незрячих детей Лилия Козырева.

Абязов отметил, что благодаря данному проекту растет престиж академического музыкального образования, педагогов, открываются новые имена.

На концерте наградили благодарственными письмами руководителей и педагоги детских музыкальных школ.

В 2020 году проект получил статус республиканского и проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Минкульта РТ.

Айнара Эминова