В Казани прошёл фестиваль исторических лыжных гонок «Кыш Батыр. Не просто Зимние игры»

Сегодня в столице Татарстана на территории Горкинско-Ометьевского леса прошел зимний исторический фестиваль «Кыш Батыр. Не просто Зимние игры». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, среди которых были как профессионалы лыжного спорта, так и начинающие атлеты и семейные команды.

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что фестиваль традиционно включает классическую лыжную гонку, «исторический биатлон» со стрельбой из луков и арбалетов, а также рыцарские бои и исторические реконструкции.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня на фестивале мы определим „Зимнего богатыря“ сезона 2023-2024 года. В Татарстане традиция батыров — очень древняя. Очень много соревнований, конкурсов, легенд, сказок, связанных с самыми сильными людьми нашей республики. Подобные фестивали могут дать возможность проявить себя людям, которым интересна историческая реконструкция костюмов, оружия, традиций той эпохи», — пояснил спикер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Иванов добавил, что само событие — это уникальное сочетание исторической части и спортивных зимних развлечений. Желающие участники смогут пробежать трассу на охотничьих лыжах в традиционной исторической одежде.

Весь день на территории фестиваля работали интерактивные площадки, где гости могли примерить на себя средневековые рыцарские доспехи, научиться стрелять из лука и арбалета, обучиться метанию топоров и сулиц.

«На мероприятии представлены доспехи, которые модернизированы для современных боев, и старинное реконструированное снаряжение XIV-XV веков. Уверен, что для каждого человека здесь найдется развлечение. Для тех, кто пришел просто поучаствовать в соревнованиях в современной экипировке, открыта лыжная трасса на 5 и 3 километра. Такие события закаляют характер и способствуют продвижению здорового образа жизни», — отметил исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Женщинам предстояло пройти на лыжах три километра, мужчинам — пять (с включением исторические рубежей). Под руководством инструкторов после прохождения трассы спортсмены стреляли из лука или арбалета, метали копья (сулицы) или топоры — в зависимости от номинации. Была предусмотрена и дистанция для совсем маленьких спортсменов от 7 до 9 лет в 800 метров.

На территории фестиваля раскинулись шатровые лагеря и ярмарка, где можно было приобрести стилизованные под средневековье предметы быта и украшения.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, для зрителей функционировала семейная зона отдыха. Там была организована танцевальная площадка, а также зарядка на свежем морозном воздухе, чтобы согреть всех гостей. Также для гостей работали кофейные зоны и точка общественного питания.