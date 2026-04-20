В Казани прошёл фестиваль иностранных языков «ТелФест»

Фото: © Рабия Мамедова / «Татар-информ» ​

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 18–19 апреля прошёл 4-й фестиваль иностранных языков «ТелФест». Мероприятие приурочили к Международному дню китайского языка, который отмечается 20 апреля.

Финальный тур всероссийской интеллектуальной игры-конкурса «Территория языка» для команд школьников 7–11 классов, прошедших отбор, состоялся 18 апреля. Участники соревновались в пяти турах, для них провели экскурсию по институту и городу, а затем наградили победителей.

Следующий день, 19 апреля, был полностью посвящён интерактиву для гостей всех возрастов. На открытии выступил китайский театр: летали драконы, прыгали панды, ходили львы, рассказывали китайские легенды. После открытия участники разошлись по четырём маршрутам, на каждом из которых работало от пяти до шести мастер-классов. Гости могли посетить занятия по китайской каллиграфии, живописи, чайной церемонии, узелковому плетению, созданию орнамента и народного символа удачи, а также музыкальную гостиную с китайскими песнями.

Для любителей европейских языков провели мастер-классы по английскому (музыкальная лаборатория, скороговорки, командный квест), французскому (лепка из полимерной глины), испанскому (от скороговорок к живой речи), немецкому (письменность и устойчивые словосочетания) и арабскому (конкурс чтецов и творческий мастер-класс по мехенди).

Для педагогов китайского языка провели отдельные мастер-классы. Елена Макк, автор пособий и основательница онлайн-академии китайского языка, выступила с темой «Лайфхаки в преподавании фонетики китайского языка взрослым» и дала восемь советов по преподаванию тонов. Камилла Гарапшина, основатель школы китайского языка JIAYOU SCHOOL, провела мастер-класс «Три возраста – три метода: проверенные инструменты современного преподавания китайского языка», где разобрала особенности преподавания для детей от трёх лет, школьников и взрослых с элементами интерактива. Также на фестивале выступили представители Генерального консульства Китая в Казани с кулинарным мастер-классом по приготовлению китайских пельменей. Шеф-кондитер и лингвист Мария Петрова провела мастер-класс по приготовлению традиционного печенья с погружением в английский язык.

«Мы проводим этот фестиваль уже в четвёртый раз. В этом году он приурочен к Международному дню китайского языка. На открытии у нас был китайский театр. После этого участники разошлись по маршрутам. Каждый мастер-класс связан с культурой какой-то из стран – это не только Китай, но и англоязычные страны, Франция, Германия. Мы постарались рассказать о культуре стран, языки которых преподаём в институте», – рассказала декан Высшей школы зарубежной филологии ИФМК КФУ, организатор фестиваля Эльзара Гафиятова.

Фестиваль «ТелФест» проводится в Казани с 2023 года и объединяет преподавателей, студентов и всех желающих, интересующихся иностранными языками и культурами.

