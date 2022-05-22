В Казани простятся со старейшим десантником России и Татарстана Павлом Клетневым

В понедельник, 23 мая, в Казани пройдет прощание с десантником, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Клетневым. Об этом сообщили в Союзе десантников Татарстана.

Вынос гроба состоится между 10.00 и 10.45 по адресу: ул. 2-я Шатурская, д. 69. Отпевание начнется в 11.00 в храме святых блаженных Ксении Петербургской и Матроны Московской по адресу: ул. Читинская, д. 17а. Погребение пройдет на кладбище «Курган» (трасса М7 «Волга») с 12.30 до 13.20.

«Десантное сообщество Татарстана понесло невосполнимую утрату. Это был удивительный человек, человек-легенда. С твердым характером, идейными ценностями, которые не менял в угоду времени. В любой сложной ситуации сохранял спокойствие», — говорится в тексте соболезнования.

Старейший десантник Татарстана и России Павел Клетнев скончался 20 мая на 98-м году жизни. Он родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского кантона ТАССР. Окончил семилетнюю школу в селе Смолдиярово.

После седьмого класса он переехал в Казань к старшему брату и устроился на 22-й завод. Там работал слесарем на производстве станин для знаменитых «Катюш». На заводе проработал год и в августе 1942-го был призван в армию.

Клетнев воевал в Венгрии и Австрии, освобождал Вену. День победы встретил в Чехословакии. После окончания войны вернулся в Венгрию, где служил еще некоторое время, а затем был переведен в Эстонию. Награжден многочисленными орденами и медалями.

В марте 1947 году был демобилизован и вернулся в Казань. Более 37 лет проработал на Казанском электромеханическом заводе. В 77 лет вышел на пенсию.

С 88 лет Клетнев каждый год совершал прыжки с парашютом в честь Дня Победы. Последний прыжок он выполнил 11 мая 2019 года.