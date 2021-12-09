В Казани простились с журналистом Алексеем Красновым

Сегодня в Казани простились с известным журналистом, заслуженным работником печати и массовых коммуникаций Татарстана Алексеем Красновым. Проводить его в последний путь съехались многочисленные коллеги и друзья. Церемония прошла у храма на территории Арского кладбища.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Алексей Краснов начал свою трудовую деятельность в издании «Комсомолец Татарии», а затем более четверти века работал в газете «Казанские ведомости», в которой занимал должность заместителя главного редактора.

Открыл гражданскую панихиду председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Мы с Алексеем учились в одной группе, он был удивительным: абсолютно всегда веселый, уверенный в себе, — рассказал он. — Один из немногих, кто уже на пятом курсе стал штатным корреспондентом „Комсомольца Татарии“. Тогда чтобы сразу попасть в республиканское издание, надо было обладать и особым талантом, и особым умением, и полифоничностью. Он прекрасно фотографировал, замечательно писал и был склонен к юмору».

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

На церемонии также выступил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. По его мнению, Краснов был человеком, редким по своей верности профессии: «Представляете, он всю свою жизнь проработал в СМИ. Ни на один день не предал профессию журналиста! Это мало кому дано. Для „Казанских ведомостей“ Алексей Петрович стал фактически главной опорой, на его плечах держалась вся работа в газете <...> Он оставался в редакции до самого последнего момента».

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Краснов был одним из лучших мастеров журналистского сообщества Татарстана, уверена главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. Руководитель печатного издания назвала смерть коллеги невосполнимой утратой.

«Это был профессионал очень высокого класса, — подчеркнула Якупова. — Он все свои мысли и идеи вкладывал в создание нашей газеты. Именно благодаря ему мы имеем такой большой круг читателей. Он проработал с нами 25 лет. Мы с ним встречали и тысячелетие [Казани], и Универсиаду, и чемпионат мира по футболу. Эрудированный и образованный, он мог решить любую проблему».

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

По воспоминаниям близких, Краснов был надежным другом и настоящим интеллектуалом. Он преуспевал во всем, за что брался, умел относиться с иронией не только к другим, но и к себе. Никогда не давал воли унынию и неизменно помогал каждому, кто обращался за помощью.

Журналист скончался 8 декабря после тяжелой болезни. Ему было 58 лет. Похороны состоятся сегодня же в родном городе Алексея Краснова, Билярске.