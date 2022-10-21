В Казани простились с поэтессой Резедой Валиевой

Фото: Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Татарская общественность простилась с поэтессой, заслуженным деятелем искусств Татарстана Резедой Валиевой. Детская поэтесса скончалась 19 октября в возрасте 92 лет.

Гражданская панихида была организована на улице Шуртыгина – во дворе дома, где она проживала. Церемонию прощания вел писатель Вакиф Нуриев.

«Мы все росли на ее стихах. Много лет она работала редактором в книжном издательстве. Сегодня мы собрались, чтобы проводить нашу поэтессу в последний путь. Сегодня у нас двойной траур. Как пятнадцать лет назад в один день от нас ушли Рашид Ягафаров и Магсум Хузин, теперь мы прощаемся с Резедой апа и Нурмухамметом ага Хисамовым», – сказал Вакиф Нуриев. Напомним, 19 октября после продолжительной болезни скончался литературовед, поэт, публицист и общественный деятель Нурмухаммет Хисамов. Ученый будет похоронен на мусульманском кладбище у населенного пункта Самосырово.



Председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла в своей прощальной речи назвал Резеду Валиеву близким человеком и наставником. «Резеда апа была очень близким для меня человеком. Она была редактором моей первой книги. Мы росли на ее стихах. Увидев ее впервые, я удивился, насколько деликатной, доброй она была. Она была человеком, поэтом, умеющим понимать душу. Уже в преклонном возрасте жила и творила, будучи почитаемой нами, писателями», – рассказал он.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»





Литературовед, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры России и Татарстана, писатель Фоат Галимуллин также поделился воспоминаниями. «В 2004 году по случаю 260-летия Салавата Юлаева я побывал в Башкортостане. Тогда я увидел, насколько прекрасен родной край Резеды апа. Сказал ей: «Резеда апа, как вы смогли покинуть такие невероятно красивые края?». Она мне ответила: «Я тоже очень люблю родную землю, но, к сожалению, там нет Казанского университета, отделения татарского языка и литературы, нет центра татарской литературы. Место, куда стремилось мое сердце – это Казань, моя нация». После этих слов я начал глубже понимать ее», – рассказал Галимуллин.



Проводить землячку в последний путь приехали представители ее малой родины – жители села Душанбеково Кигинского района Башкортостана. «Уже полвека в своей школе мы обучаем наших детей на стихах Резеды апа. Она для нас не просто поэтесса, а наша добрая прабабушка-поэтесса. Ее стихи мягко озаряют сердца детей, она для нас – самая талантливая, любимая, дорогой для нас человек. От имени всех учителей татарского языка в Башкортостане я выражаю глубокие соболезнования ее близким, коллегам по творчеству», – сказала учительница татарского языка из Кигинского района Джамиля Хурматуллина.



На церемонию прощания пришли воспитатели казанских детских садов, учителя, татарские поэты, писатели, артисты. Дженаза-намаз прочитал имам мечети «Аль-Марджани» Ансар хазрат Мифтахов. Поэтесса похоронена на кладбище Старо-татарской слободы.