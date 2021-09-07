В Казани простились с народным писателем Гараем Рахимом

Татарская общественность простилась с народным писателем Татарстана Гараем Рахимом. Церемонию прощания на площади перед театром Камала вела министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Сегодня нас объединило большое горе. От нас ушла большая личность, видный писатель, любимый народом мастер слова. Многие из нас к нему с теплотой обращались „Гарай абый“. Он духовно поддерживал людей. В наших сердцах он останется как человек добрый, милосердный», — сказала министр.

Заместитель председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ Марат Ахметов от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, депутатов выразил соболезнования близким Гарая Рахима.

«Что-то слишком часто нам в последнее время приходится прощаться. Уходят наши выдающиеся личности. С кем ни говорил о нем, вспоминают как человека искреннего, бескорыстного. Каждое его творение шло от сердца к сердцу. Душой и телом был предан нации», — сказал Ахметов.

Заместитель председателя Госсовета также напомнил, что Гарай Рахим 17 лет трудился в парламенте республики. «Очень многие принятые там законы прошли через его руки. Составленная им Антология татарской поэзии стала одним из примеров, подтверждающих глубокую историю, утонченность нашей литературы», — отметил он.

«Григорий Васильевич — любимый сын нашей земли. Своим творчеством, трудами он прославил родное село Федотовка — единственную кряшенскую деревню в Лениногорском районе», — сказала глава сельского поселения Валентина Павлова.

По словам народного поэта Татарстана Равиля Файзуллина, Гарай Рахим никогда не отделял кряшен от татар. «Он считал их одним целым. В то же время, хотел, чтобы традиции кряшен не терялись, развивались», — сказал поэт.

Сын писателя Давыт Родионов поблагодарил всех. «Папе очень помогали его близкие. Он всю жизнь работал для татарской литературы, нации. Несмотря на болезнь, не прекращал работу. Себя не считал большим человеком. Когда на его юбилей вышли передачи, он был рад, что люди его знают, относятся с уважением», — сказал сын писателя.

В гражданской панихиде участвовали артисты Камаловского театра, члены Союза писателей РТ, представители министерства культуры, татарская общественность. Гарай Рахим похоронен на кладбище села Габишево рядом с сыном Кубратом.

Гарай Рахим (Григорий Васильевич Родионов) родился 15 июля 1941 года в селе Федотовка Лениногорского района РТ. С 1968 года — член Союза писателей СССР (Татарстана).

Заслуженный деятель искусств Татарстана (1980), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2007).

В составе авторской группы за оперу «Каһәрләнгән мәхәббәт» («Кара за любовь») в 1984 году был удостоен государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая. Гарай Рахим скончался в 81-м году жизни в Казани.