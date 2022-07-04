В Казани простились с мужем известной российской певицы Айгуль Бариевой

В Казани простились с супругом популярной российской эстрадной певицы Айгуль Бариевой. Линар Юсупов скончался сегодня ночью от инфаркта. На церемонию, которая прошла во дворе 7-й горбольницы, пришли его одноклассники, друзья и родные.

Двоюродная сестра Айгуль Бариевой вспоминает о зяте как о надежном человеке и мужчине, который мог быть настоящей опорой. «Мы очень благодарны Линару – с ним Айгуль была очень счастлива. Прекрасная семья, хороший отец для детей. Для нас его уход – большая трагедия», – добавила она.

По словам одноклассницы Линара Риммы Закирьяновой, он был очень искренним, отзывчивым. «Мы с ним сидели за одной партой. Он всем бескорыстно помогал. После школы мы продолжали общаться, был очень открытым, душевным человеком, его улыбка до сих пор стоит перед глазами», – вспоминает женщина.

Солистка дуэта «Фарида-Алсу» Фарида Ахметшина рассказала, что у Линара Юсупова было высокое давление, что привело к инфаркту. «Он был главной опорой для Айгуль. Он для нее был и папой, и мамой. Мы до сих пор не верим, что его нет», – добавила она.

Журналист Эльвира Шакирова вспоминала, как совсем недавно они вместе фотографировались. По ее словам, супружеская пара собиралась поехать в Москву на спектакль их сына Камиля. «Айгуль любила Линара и как мужа, и как друга. Все свои переживания рассказывала ему, они были очень близки. Хотя мы моложе его, не смотрел свысока, общался наравне», – рассказала Шакирова.

Линар Юсипов будет похоронен на Ново-Татарском кладбище.