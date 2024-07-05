В Казани простились с известной телеведущей Лейсан Бадретдиновой

Фото: vatantat.ru

В Республиканской клинической больнице состоялась гражданская панихида по много лет проработавшей диктором на телеканале «Татарстан — Новый век» известной телеведущей Лейсан Бадретдиновой, которая скончалась в 49-летнем возрасте от тяжелой болезни. На церемонию прощания пришли ее бывшие коллеги, друзья, близкие.

Фото: © Энҗе Габдуллина / «Интертат»

До начала 2000-х годов Лейсан Бадретдинова работала диктором на республиканском телевидении, а после образования телеканала ТНВ стала ведущей утренних программ. Последние двадцать лет она проживала в Турции, где создала семью, воспитывала близнецов Хасана и Зайнап, которым сейчас по 16 лет. У Лейсан Бадретдиновой осталась также старшая дочь от первого брака. Телеведущая умерла в родной для нее Казани.

Ведущий ТНВ Ильдар Киямов вспомнил о Бадретдиновой как о человеке, искренне любящем свою профессию и свою работу. «Мы в течение многих лет были коллегами. Удивительно открытый, отзывчивый человек. Ее мудрые слова, советы мы вспоминаем по сей день. Большая утрата. Это, видимо, судьба. 49 лет — это очень рано, очень мало. Терпения ее близким. Пусть душа нашей Лейсан покоится в раю. Мы — ее друзья, коллеги — никогда ее не забудем», — сказал он.

Фото: социальные сети

По словам близких, многие не знали, что журналистка болеет: она старалась не говорить об этом, даже избегала посещения врачей.

Первый наставник Лейсан Бадретдиновой на профессиональной стезе — актриса, диктор телевидения, журналист, заслуженная артистка РФ и народная артистка ТАССР Лия Загидуллина принесла на церемонию прощания букет белых роз.

«Она моя ученица. Они пришли на телевидение одной партией: Эльза Сабирзянова, Эльмира Валеева-Нуруллина, Инсаф Абдулла, Зульфия и Лейсан. Все горели желанием работать, всем нравилось на телевидении, они отлично выполняли свою работу. Самая жизнерадостная среди них была Лейсан. Она появлялась как солнышко и всегда находила какой-то лучик света, доброты, даже в трудные минуты умела утешить. Она приезжала в Казань каждый год. И всегда приходила ко мне с белыми розами. Я сегодня тоже пришла с белыми розами. Так жаль, словами не описать… Как же так — коварная болезнь выбирает самых светлых, добрых...» — поделилась переживаниями Лия ханум.

Фото: социальные сети

Коллега и подруга Лейсан Бадретдиновой — ведущая новостей ТНВ Гульназ Гиниятова подчеркнула, что очень благодарна ей, потому что именно она привела ее в студию, всё показала, придала уверенности.

«Лейсан за руку привела меня на телевидение, показала студию, камеры. „Если не будешь бояться этих камер, работать сможешь”, — сказала она. „Гульназ, с первого дня со всеми здоровайся, будь приветливой, здесь любят добрые отношения. Всегда будь при макияже, одевайся красиво, спину держи прямо”, — советовала она мне, ее слова я всегда держу в уме. Годы нашей молодости прошли очень красиво. Она танцевала на нашей свадьбе, она прекрасно танцевала, стала украшением нашей свадьбы. Детей растили вместе, вместе ездили отдыхать на море. Я ей очень благодарна. В последние два года общались с ней только через интернет. Наверное, болела… Никто не знал, она скрывала. Наверное, знали только ее дети. Поэтому очень тяжело восприняла ее уход, так не должно было быть», — сказала журналистка.

Автор материала — Энже Габдуллина.