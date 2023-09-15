В Казани простились с Флерой Сулеймановой, ее похоронили на кладбище «Курган»

Во дворе мечети «Аль-Марджани» прошла церемония прощания с татарской певицей, народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой. Певица похоронена на аллее видных деятелей искусства на кладбище «Курган».

Церемонию прощания вел народный артист Татарстана Фердинанд Салахов. Выступили директор Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин, генеральный консул Казахстана в Казани Ирлан Исхаков, директор ВГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, народная артистка Татарстана Римма Ибрагимова, народный артист Татарстана Искандер Биктагиров.

Кадим Нуруллин поблагодарил детей Флеры Сулеймановой, всех, кто пришел проводить певицу в ее последний путь. Напомнив, что первые шаги на эстраде певица сделала в казахстанском городе Актобе, Нуруллин представил генерального консула Казахстана в Казани Ирлана Исхакова.

«Я здесь не случайный человек. Когда услышал эту весть, понял, что должен прийти. Флера апа была послом между Казахстаном и Татарстаном. Флера апа смогла донести до татарского народа свои творения, связанные с казахским народом», – сказал Ирлан Исхаков.

Дженаза-намаз прочитал имам-хатыб мечети Марджани Мансур хазрат Джалялетдинов.