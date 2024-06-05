В Казани простились с экс-министром печати Татарстана Шамилем Хамматовым

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Сегодня работники и руководители СМИ, медиасообщества Татарстана простились с бывшим председателем Союза журналистов РТ, экс-министром информации и печати РТ Шамилем Хамматовым. Панихида по выдающемуся журналисту и общественному деятелю прошла в здании «Татмедиа».

Шамиль Шамсиевич Хамматов родился 27 августа 1946 года в Казани, был представителем знаменитой журналистской династии.

«Его отец – Шамси Хамматов – был великим редактором объединенной редакции “Социалистик Татарстан”. Фактически, это был аналог АО “Татмедиа” в свое время. Его сын – Шамиль – продолжил это дело», – вспомнил председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор телеканала «ТНВ» Ильшат Аминов.

Шамиль Хамматов был представителем знаменитой журналистской династии Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Шамиль Хамматов долгое время проработал в газете «Советская Татария». В 1986 году был назначен заведующим сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС. В 1989-м стал председателем Государственного комитета ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

«У него я учился руководить. Его главное качество – человеколюбие. Он одинаково хорошо относился ко всем. Как у журналиста, у него было очень трепетное отношение к слову – он мог часами подбирать слова, переписывать новость. Это особенный подход. Подход людей его поколения, которого нам зачастую не хватает», – рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Хамматов учил «писать грамотно, весомо, доходчиво», вспомнил Салимгараев, который и сам был одним из его учеников Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Шамиль Хамматов внес огромный вклад в развитие татарской журналистики, национальной культуры, объединение татарской диаспоры. Он считал, что навыки хорошего журналиста закладываются генетикой, хотя в юности сам искал другую стезю.

«Тогда все мальчишки грезили авиацией и космосом. КАИ был “пупом земли”, и Шамиль Шамсиевич пытался туда поступить, проучился там несколько лет, однако вихрь журналистики все же забрал его к себе. Он был талантливым журналистом, и на этажах этого здания мы не раз пересекались, когда я работала корреспондентом. Но я его запомнила, прежде всего, как министра печати», – рассказала председатель Комиссии Государственного Совета РТ по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова.

После двух лет работы на должности министра информации и печати РТ, в 1993 году, Хамматов занял пост заместителя генерального директора агентства «Татар-информ». В конце 90-х – начале нулевых он был главным редактором газеты «Татарские края».

Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский вспоминает, что пришел на место генерального директора «Татар-информа», когда издание уже переходило с печатной на цифровую платформу.

«Но возникал вопрос, а что будет с татароязычной редакцией? У нас были очень серьезные, большие дискуссии, потому что не было финансирования. В том числе при поддержке Шамиля Шамсиевича мы решили, что в любом случае, несмотря на все финансовые сложности, мы будем сохранять татароязычную редакцию, ее костяк», – поделился с «Татар-информом» Толчинский.

При поддержке Шамиля Шамсиевича мы решили, что будем сохранять татароязычную редакцию Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В 1992-1995 годах Шамиль Хамматов был председателем Союза журналистов РТ. Как вспоминает Ильшат Аминов, Хамматов всегда интересовался делами организации, его хорошо помнят и знают члены президиума. Он был неравнодушен ко всему, что его окружало. Его особенно выделяли легкий характер и простота в общении.

До самых последних дней Шамиль Хамматов был предан своему писательскому ремеслу. Несмотря на свой статус, достижения и огромный талант, он никогда не отворачивался от проблем своих коллег и подчиненных.