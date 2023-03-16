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Новости Татарстана и Казани
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В Казани простились с экс-главой второго отдела Минздрава РТ Наилем Сафиным
Вчера после продолжительной болезни ушел из жизни бывший начальник второго отдела Министерства здравоохранения Татарстана Наиль Сафин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Наиль Ахметханович проработал в системе здравоохранения республики более 34 лет. Прошел путь от санитарного врача до начальника второго отдела Министерства здравоохранения Татарстана. Более 27 лет он занимался мобилизационной подготовкой органов управления и учреждений здравоохранения РТ.
Наиль Ахметханович участвовал в организации и проведении масштабных республиканских учений и тренировок с медицинской службой республики.
Обладая бесценным практическим опытом, принимал участие в разработке проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам мобилизационной подготовки и медицинской службы гражданской обороны республики.
Труд Наиля Сафина достойно отмечен государственными и ведомственными наградами, ему присвоено звание «Почетный ветеран здравоохранения Республики Татарстан».
Прощание состоялось сегодня в мечети Казан Нуры, похоронили работника здравоохранения на мусульманском кладбище Марджани в Самосырово.
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