В Казани простились с экс-директором ТАГТОиБ Масгутом Имашевым

В Казани, в Доме актера имени Марселя Салимжанова Союза театральных деятелей РТ, простились с заслуженным деятелем искусств РФ и заслуженным артистом Татарской АССР Масгутом Имашевым. Там собрались представители татарской общественности, работники театра и родственники композитора.

«Сегодня татарская культура переживает огромную потерю. Нас покинул наш Масгут абый, которым мы все восхищались и которого считали примером. Он был замечательным человеком, его место будет в раю», – отметил ведущий церемонии, народный артист Татарстана Ильдар Хайруллин.

Масгут Имашев будет похоронен в деревне Березники (Каенавыл) Бардымского района Пермского края, где родился в 1930 году.

Композитор, певец, педагог Масгут Имашев скончался накануне на 96-м году жизни. Он автор музыки к 50 драматическим спектаклям и примерно 100 вокально-инструментальных сочинений на стихи татарских поэтов.

Имашев был основателем и первым директором Альметьевского музыкального колледжа; С 1976 по 1981 год работал директором Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, с 1981 по 1997 год был директором Казанского театрального училища.

