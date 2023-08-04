В Казани простились с дочерью языковеда Диляры Тумашевой профессором Лейсан Абдулхаковой

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Институте физики Казанского федерального университета простились с доктором филологических наук, профессором Лейсан Абдулхаковой, погибшей 31 июля в автокатастрофе в Республике Алтай. Она была дочерью бывшего декана филологического факультета Казанского университета Диляры Тумашевой, сестрой бывшего доцента факультета экономики КФУ Айдара Тумашева.

Церемонию прощания вел директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов.

«Мама с папой каждый год ездили куда-нибудь отдыхать. В этом году поехали на Горный Алтай. Они ехали в микроавтобусе на экскурсию. Со встречной полосы в них ударился ассенизаторский автомобиль HINO Ranger. Удар был сильный. Мама сидела у окна. Она умерла в больнице в реанимации. Два человека все еще лежат в коме в больнице. Остальные 4-5 человек получили травмы различной тяжести», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» сын погибшей Аяз Абдулхаков.

«Она навсегда останется в памяти как добрая, любящая мама, человек, который всегда был готов помочь и поддержать», сказал он.

«Лейсан Равилевна — представительница рода интеллигенции. Трагически безвременно ушла из жизни. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Татарстана и России Лейсан Абдулхакова была безгранично предана своей профессии, много лет преподавала древнеславянский язык, историческую грамматику русского языка, историю русского литературного языка и другие дисциплины. Много сил приложила для сохранения наследия Казанской лингвистической школы, развития идей своего наставника Виталия Маркова», — сказал Радиф Замалетдинов.

Он также напомнил, что Лейсан Абдулхакова активно участвовала в международных и всероссийских конференциях. Слова соболезнования в эти дни выразили коллеги из Германии, Италии, Польши, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Ижевска и других городов и регионов.

«Всю жизнь трудилась в Казанском университете, занималась наукой. Она была прекрасной мамой, женой и бабушкой. Несколько лет назад, когда она зашла ко мне с заявлением об уходе на пенсию, мы с ней долго говорили. Она сказала, что в будущем хотела бы посвятить себя внукам, своим близким. После этого мы еще много раз встречались. Она была человеком светлой души, жизнерадостным, любящим жизнь. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам», — сказал Радиф Замалетдинов.

Лейсан Абдулхакова похоронена рядом со своими родителями на кладбище Старой Татарской слободы.

31 июля в Чемальском районе Республики Алтай микроавтобус Mercedes-Benz с 20 пассажирами, в том числе двумя детьми столкнулся с ассенизаторской машиной HINO Ranger. Погибла пассажир микроавтобуса — 68 летняя Лейсан Абдулхакова. С мужем Рустамом Абдулхаковым она приехала из Казани на отдых. Лейсан Абдулхаковой 25 сентября исполнилось бы 69 лет.

Лейсан Равилевна Абдулхакова (Тумашева) родилась 25 сентября 1954 года в семье языковеда, профессора Диляры Тумашевой и режиссера Равиля Тумашева. В 1976 году окончила Казанский университет. В 1976-1981 годах — аспирант кафедры русского языка и истории языкознания КГУ, в 1988-2007 годах — ассистент, доцент, в 2007-2011 годах — заведующая кафедрой русского языка и истории языкознания, в 2011-2013 годах — заведующая кафедрой русского языка и истории славянского языкознания, в 2013-2015 годах — профессор кафедры русского языка и методики преподавания.

В 2007-2011 годах — член Ученого совета филологического факультета Казанского университета. В 2013-2017 годах — председатель диссертационного совета при КФУ. Погибла 31 июля 2023 года.