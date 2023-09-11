В Казани простились с бывшим генеральным директором КМПО Александром Павловым

В Казани простились с бывшем генеральным директором Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО) Александром Павловым. На церемонию прощания в КДК имени Ленина пришли сотни людей, в том числе родные и близкие покойного, а также бывшие работники предприятия.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Соболезнования от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и первого Президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева выразил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Сегодня мы провожаем в последний путь человека, который оставил большой след в истории завода. Александр Филиппович пришел на предприятие в 1960 году и прошёл все ступени производственной деятельности. Он дошел до должности главного инженера, а после 21 год руководил Казанским моторостроительным объединением. Память о Александре Павлове должна оставаться всегда. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Песошин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Премьер-министр РТ отметил, что Александр Павлов на всем протяжении своей многолетней и плодотворной деятельности проявлял ответственное отношение к предприятию и вносил значительный вклад в становление и процветание казанского производства. Были построены целые жилые кварталы, лечебно-оздоровительные учреждения, культурные, спортивные сооружения, восстановлены церкви и мечети.

Генеральный директор АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Дамир Каримуллин

выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким Александра Павлова. По его словам, Павлов был выдающимся руководителем, с его именем связано развитие не только КМПО, но и в целом отечественного машиностроения.

«После ухода с поста семь лет Александр Филиппович оставался председателем совета директоров. Он не уходил, оставался с нами участвовать и разрабатывать стратегии. Помогал мне, как молодому руководителю, советами», — рассказал он, отметив, что предприятию и заводчанам Павлов посвятил всю свою жизнь и что его имя навсегда вписано в историю.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Во время своей деятельности он принимал активное участие в освоении реактивных двигателей. В 1980-х годах по заданию Правительства в короткие сроки предприятие освоило серийный выпуск газотурбинных двигателей. В сложные времена Павлов сумел сохранить и приумножить конструкторско-производственный потенциал, а также сохранить рабочих на местах. Сейчас завод продолжает свою работу. Девятнадцать лет назад я пообещал, что завод не распадется и все задачи будут выполнены», — добавил Каримуллин.

Александр Павлов был отмечен многими наградами, среди которых — орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть», орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, медаль РТ «За доблестный труд», медаль ордена «За заслуги перед РТ», орден «Дуслык», звания «Почетный авиастроитель СССР», «Почетный машиностроитель ТАССР», премия Совета министров СССР и так далее.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Александра Павлова похоронят на кладбище возле села Бело-Безводное в Зеленодольском районе Татарстана.