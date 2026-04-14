В Казани прошло заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В театре «Созвездие-Йолдызлык» состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Мероприятие объединило представителей органов власти, общественных организаций и образовательных учреждений.

В заседании приняли участие министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

Открывая заседание, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева подчеркнула важность обновления подходов к патриотическому воспитанию и необходимости пересмотра действующих региональных проектов с учетом современных вызовов.

«Сегодня нам необходимо пересобрать региональные проекты, выйти на новый уровень их реализации и войти в новый бюджетный цикл уже с актуальными решениями. При этом важно начинать работу с самого раннего возраста – именно тогда формируются базовые ценности, которые определяют отношение к семье, обществу и Родине», – отметила она.

В ходе заседания участники обсудили уровень реализации муниципальных программ, вопросы финансирования, а также необходимость усиления информационной работы с молодежью. Особое внимание было уделено развитию гражданского и семейного патриотизма, а также вовлечению подростков в социально значимые инициативы.

С докладом о развитии системы патриотического воспитания выступил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

«Патриотическое воспитание – это не только военная подготовка. Это прежде всего осознанная любовь к своей стране, семье, традициям и родной земле. Нам нужно непрерывно обновлять форматы работы, делать их понятными и близкими для молодежи, чтобы они действительно откликались и вовлекались. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта „Молодежь и дети“», – подчеркнул он.

Участники заседания также отметили необходимость более активного взаимодействия между ведомствами, образовательными организациями и общественным сектором, а также усиления роли некоммерческих организаций как важного ресурса в сфере патриотического воспитания.

Мероприятие завершилось показом спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион», который стал продолжением обсуждения ценностных ориентиров и роли культуры в воспитании молодежи.