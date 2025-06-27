В Казани прошло закрытие 29-й Международной Чугаевской конференции

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Закрытие XXIX Международной Чугаевской конференции прошло сегодня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В церемонии закрытия принял участие вице-президент РАН Степан Калмыков.

«Чугаевская конференция – конференция с большой историей, мигрирующая по нашим научным центрам, фактически она покрывает самые различные аспекты современной не только органической, но и неорганической химии. Здесь много людей, много ученых из самых разных институтов, из университетов, из научных коллективов, и каждый год она собирает огромные коллективы», – отметил Калмыков.

По мнению вице-президента, сейчас наука имеет более серьезный и основательный вес в обществе.

«Мы жили в то время, когда наука в течение десятилетий носила социальный фактор. Раздавали деньги, и не важно было, что учёные делают. Можно было пойти в любой супермаркет, условно говоря, технологический, к западным компаниям, и под ключ получить технологию: производство полимеров, переработка нефти, получение лекарственных средств, бурение скважин, производство автомобилей. Наука – это залог развития и существования государства. Государство стало обращать на науку внимание не просто как на социальный проект, а именно как на технологичный проект, именно тот проект, с которым связанно будущее государства», – подчеркнул он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

На закрытии конференции обсудили вопросы ядерной химии, радиохимических современных технологий, атомной промышленности, перехода на низкоуглеродную экономику, мировой ядерной энергетики и переработки ядерного топлива в современном мире.

По словам ученого, в России накоплено более 24 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива и каждый год добавляется к этой цифре ещё 650 тонн. Добыча урана в СССР была на уровне 16-18 тыс. тонн в год, в современной России - около 3 тыс. тонн (около 5% мирового производства).

Вице-президент РАН также рассказал о новшестве в виде предсказания искусственным интеллектом свойств молекул.

ИИ позволяет ускорить обработку научных данных и их получение. Нейросети, как сообщает Калмыков, это инструмент в руках учёных, который позволяет проще и быстрее получать результаты.

«ИИ не перевернёт парадигму науки. Это как микроскоп – изобретение микроскопа не перевернуло модель науки. Это просто некое средство, очень важное, очень полезное, которое появилось у учёных. Мы могли бы предсказать с помощью нейросетей различные молекулы, а могли бы просто брать и синтезировать их. Это могло бы занять 30 лет, а это занимает день. Это в какой-то степени выигрыш», – пояснил ученый.

Калмыков заявил, что научные конференции РАН активно проходят в Индии и Китае. Ученый поведал о том, что эти страны являются передовиками в области ядерной энергетики.

«В Индии очень хорошо развита ядерная энергетика, собственные технологии, и поэтому для нас очень интересно с ними взаимодействовать, то же самое, как и Китай. Мы посещаем страны бывшего СССР, устанавливаем взаимоотношения с Узбекистаном, там очень хороший Институт ядерной физики, в Казахстане тоже есть подобное. Помимо этого в Казахстане ведется добыча урана», – продолжил ученый.

Напомним, в Казани с 23 по 27 июня проходила 29-я Международная Чугаевская конференция по координационной химии. В открытии конференции принимали участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, президент АН РТ Рифкат Минниханов, директор ФИЦ Казанский научный центр РАН Алексей Калачев, научный руководитель ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, академик Олег Синяшин, директор ИОНХ РАН им. Н. С. Курнакова РАН, академик РАН Владимир Иванов.

Конференцию посетили более 400 ученых из 21 города РФ и стран Ближнего (Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдавия) и Дальнего Зарубежья (Китай) с целью обсудить прорывные исследования в области координационных соединений, катализаторов и функциональных химических материалов.