В Казани прошло XV заседание общественного совета ЦОП «Бизнес против коррупции»

В Казани, в Торгово-промышленной палате РТ прошло XV заседание общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Совет рассмотрел обращения предпринимателей по проблеме кадров и размещения нестационарных торговых объектов (НТО» в парках.

С жалобой на ограничения при ведении коммерческой деятельности на территориях парков и скверов Нижнекамска обратился индивидуальный предприниматель Александр Степанов. Он сообщил, что общественные пространства города переданы в ведение Дирекции единого заказчика Нижнекамска. Однако аукционы на право размещения НТО на территории парков и скверов города не проводятся из-за того, что эти пространства не указаны в схеме размещения.

При этом, как отметил Степанов, обновление схемы размещения в последний раз проводилось в 2018 году. Данные факты, в свою очередь, ведут к существенным убыткам для предпринимателей, занимающихся сезонной летней торговлей. В связи с отсутствием коммерческого развития парков, нет возможностей арендовать или взять в пользование землю под бизнес в парках города, отсутствует инфраструктура в части парков, анимация проводится только в одном из восьми парков (а именно в парке «Семья»).

Один из экспертов отметил, что поднятый вопрос актуален для 25 муниципальных районов республики, где за последние годы были открыты новые общественные пространства, но соответствующих изменений в схемах размещения проведено не было.

Начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства исполкома Нижнекамского района Ильнар Сираев сообщил, что совместно с предпринимателями подготовлена обновленная схема размещения НТО, которая в настоящее время проходит согласование в прокуратуре города. По его словам, аукционы на право размещения НТО в парках и скверах в Нижнекамске пройдут уже в начале следующего года.

После обсуждения темы члены Общественного совета ЦОП БПК попросили Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева обратиться в Прокуратуру РТ с просьбой взять под свой контроль размещение НТО в общественных пространствах муниципальных районов республики.

Вторым вопросов, который был рассмотрен на совете, стало обращение директора ООО «Фуд-Сервис» Вячеслава Миллера с предложениями по решению проблемы обеспеченности кадров. «Ситуация с обеспеченностью кадрами сегодня критическая», – сказал он.

Миллер сообщил, что вместе с группой коллег сформулировал 12 предложений, которые помогут решить эту проблему в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Эксперты, принимавшие участие в заседании, отметили необходимость получения учащимися вузов практических навыков, которые им понадобятся на конкретных предприятиях. По результатам обсуждения темы предложено сформировать рабочую группу, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.