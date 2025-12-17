В Казани прошло собрание регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство»

Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

В Казани на площадке ДОСААФ РТ состоялось собрание Татарстанского Республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», посвященное вручению наград и членских билетов.

В мероприятии приняли участие руководитель Татарстанского Республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Йемене и Афганистане, генерал-майор Иван Стогниев, руководитель исполнительного комитета ТРО ВООВ «Боевое братство», первый заместитель начальника Управления общественной и государственной безопасности учреждения «Академия национальной безопасности», ветеран боевых действий на Северном Кавказе, генерал-майор Вениамин Чубаренко, член Общественного совета Министерства спорта РТ, руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков, а также члены ТРО ВООВ «Боевое братство», участники СВО, ветераны спорта.

В рамках мероприятия вручены ведомственные и общественные награды, членские билеты «Боевого братства». Среди вновь вступивших в организацию – ветераны войн и локальных конфликтов разных лет, в том числе и действующий участник СВО.

«Много лет являюсь членом Совета ТРО ВОВ "Боевое братство" и рад, что в стране есть организация, объединяющая ветеранов боевых действий разных эпох. Преемственность поколений, совместная работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, содействие в спортивной подготовке молодого поколения, забота о ветеранах войн и локальных конфликтов и многое-многое другое вызывает заслуженное уважение. Благодарю руководство Татарстанского отделения "Боевого братства" за содействие в проведении спортивных мероприятий, регулярную организацию уроков мужества для юных спортсменов и всестороннее содействие спортивной общественности Республики Татарстан!» – поделился с журналистом «Татар-информ» Александр Даренков.