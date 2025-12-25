В Казани прошло предновогоднее мероприятие Торгово-промышленной палаты Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан (ТПП РТ) сегодня прошло итоговое предновогоднее мероприятие. В программу вошли подведение итогов года, подписание соглашений о сотрудничестве, церемонии вручения членских билетов, благодарственных писем и ведомственных наград.

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко привел ключевые экономические показатели республики.

«Экспорт увеличился на 24%, а в страны СНГ – на 15%. Эта "дружественная гонка" среди наших предприятий дает большой результат, и ТПП РТ нас объединяет, позволяет нам друг с другом обмениваться и опытами, и возможностями, подталкивает нас на лучшую работу», – заявил Коробченко.

Он также заметил, что объем произведенной промышленной продукции превысил 6 трлн рублей, а индекс промышленного производства составил почти 110%.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый заместитель председателя ТПП РТ Елена Файзрахманова представила детальный отчет о деятельности Палаты. «В этом году, как и вот уже 33 года, защищаем интересы своих членов, участвуем в становлении предпринимательства, способствуем продвижению товаров на внутренних и внешних рынках», – отметила она.

По ее словам, в 2025 году было зафиксировано более 5 тыс. письменных обращений от предпринимателей, по которым направлено свыше 2 тыс. официальных писем. Отделом сертификации выдано более 11 тыс. сертификатов о происхождении товара.

В рамках работы по Постановлению Правительства РФ №719 принято более 800 обращений. Юридическая помощь оказана более чем 700 предпринимателям, отметила Файзрахманова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках мероприятия председатель ТПП РТ Шамиль Агеев подписал соглашения о сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли РТ, казанским отделением Банка ПСБ и Министерством по делам молодежи Татарстана. «Мы должны больше работать на результат. Наше министерство, Агентство инвестиционного развития и мы – готовы к этой работе», – заявил Шамиль Агеев.

«Мы готовы вам помогать делать все, чтобы вы были богаче, сильнее, чтобы ваш товар был конкурентоспособным, чтобы мы вместе с вами открывали новые рубежи, новые горизонты экспорта».

Церемониальная часть включила несколько награждений. Были вручены членские билеты новым членам ТПП РТ. Состоялось вручение благодарственных писем от ТПП РФ и ТПП РТ, которое провел первый заместитель председателя Союза «ТПП РТ» Артур Николаев. Также прошла церемония вручения ведомственных наград.

В завершение торжественной части прошла концертная программа, включившая вокальные и инструментальные выступления артистов.