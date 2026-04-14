В Казани прошло пленарное заседание Всероссийской конференции «Тукаевские чтения – 2026»

В Казани в Литературном музее Габдуллы Тукая состоялось пленарное заседание Всероссийской научной конференции с международным участием «Тукаевские чтения – 2026».

Заседание, посвященное теме «Национальные литературные музеи в культурном пространстве», открыла директор музея Гузель Тухватова.

Она отметила, что в рамках конференции речь пойдет не только о литературных музеях, но и о личностях – Габдулле Тукае, его современниках и героях различных литературных музеев. Также, по ее словам, планируется обсудить создание объединения музеев национальной литературы.

Директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов напомнил, что конференция «Тукаевские чтения–2026» началась накануне с открытой лекции Гузель Тухватовой о наследии Габдуллы Тукая.

Он отметил, что Литературный музей Тукая является одним из наиболее успешно работающих музеев. По его словам, даже в обычные рабочие дни его посещают по 200–300 человек, а ежегодная посещаемость составляет около 40 тыс. человек. Среди посетителей – школьники, туристы и гости города.

«Музей Тукая – это центр национальной творческой интеллигенции, своего рода родной дом», – сказал Айрат Файзрахманов.

