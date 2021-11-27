В Казани прошло пленарное заседание регионального этапа Рождественских чтений

Сегодня в Культурном центре имени Пушкина в Казани прошло пленарное заседание регионального этапа ХХХ Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

В президиуме присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, а также глава Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Аппарата Президента РТ Альберт Дирзизов.

Кроме того, в заседании приняли участик епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко, ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев), председатели епархиальных отделов, священнослужители, педагоги воскресных школ, студенты Казанской семинарии, воспитанники православной гимназии.

Прибыв в культурный центр, митрополит Кирилл, митрополит Евгений и Камиль хазрат ознакомились с выставкой детского творчества «Красота Божьего мира». Перед самим заседанием архиерейский мужской хор исполнил Петровский кант XVIII века «Радуйся, Росско земле».

Владыка Татарстана после обращения к собравшимся поделился, что 350-летний юбилей Петра Первого сподвигает политических, культурных и религиозных деятелей к осмыслению личности первого российского императора.

«Как справедливо отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «несмотря на различные взгляды историков, продолжающих спорить о последствиях задуманных им преобразований, время правления Петра Великого характеризуется как период, когда Россия стала могущественной православной державой, с позицией которой считались другие ведущие государства мира. После воцарения Петра I наша страна вступила на новый путь культурного и социально-экономического развития, отмеченного существенными достижениями в самых разных областях», – сообщил Митрополит Кирилл.

Владыка сообщил, что несмотря на потерю патриархального быта, пропитанного верой, во время реализации реформ Петра Первого, деятельность императора тем не менее нельзя оценивать однобоко. Особенно на Чтениях, которые носят определение «образовательных».

«То, что ещё в конце XVII века казалось недоступным и невозможным, уже к концу первой четверти XVIII века стало реальностью: "цифирные школы", различные профессиональные училища, а также духовные семинарии появились в самых разных частях необъятной империи. Так, в 1723 году в Казани при Архиерейском доме учреждается Славяно-латинская школа, преобразованная в следующем десятилетии в Казанскую духовную семинарию», – напомнил Митрополит Кирилл.

После этого правящий архиерей республики рассказал, что во время регионального этапа Чтений в Татарстанской митрополии прошла работа по целому ряду направлений: социальному катехизаторскому, миссионерскому, информационному и прочим, которые свидетельствуют о неотделимости церкви от жизни общества.

«В разных точках зрения и мнениях, касающихся противоречивой личности Петра I, есть своя логика. Разбирая уроки истории, главное не впадать в осуждение. Бог — судья каждому, а императору тем более. Сегодняшний день пусть будет для нас днём открытий в познании отечественной истории. Пусть милость Божия сопутствует всем вам в этом зале имени великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, который оставил нам своё творение о Петре Великом», – заключил владыка.

После этого Митрополит Кирилл пожелал всем участникам Чтений удачи в их трудах и проектах, а также выразил надежду, что присутствовавшие в зале историки помогут слушателям глубже осмыслить вклад Петра Первого в развитие страны.

Замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев поприветствовал участников Рождественских чтений от имени министра образования и науки республики, после чего также приветственные слова произнесли все члены президиума.

На заседании с докладами выступили кандидат исторических наук, член Союза писателей России Михаил Смолин и завкафедрой религиоведения КФУ Артем Соловьев. После чтения докладов наградили победителей конкурсов: регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя»; регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»; епархиального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

В завершение пленарного заседания митрополит Кирилл поблагодарил участников за содержательные выступления и труды на ниве духовного образования и просвещения.