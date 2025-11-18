В Казани прошло первое заседание Молодежного совета «Татмедиа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» впервые собрался на встречу Молодежный совет. Организационная встреча объединила представителей разных СМИ, чья энергия и свежий взгляд должны дать новый импульс развитию отрасли.

Собрание сразу определило цели совета – стать мостом между новым поколением медийщиков и руководством, чтобы вместе формировать будущее информационного пространства Татарстана, а также объединить молодых и инициативных специалистов, вовлечь их в ключевые процессы медиаиндустрии.

«Мы создаем этот совет, чтобы расширить границы понимания медиапространства и создать площадку для открытого диалога. Мы хотим, чтобы это общение было полезным для обеих сторон. Ваш голос, ваши идеи крайне важны для нас», – обратился к участникам встречи руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель руководителя агентства Диана Василова обозначила задачи и формат работы. «Мы хотим вовлечь разных людей из разных средств массовой информации, создать свое сообщество, чтобы мы всегда были на связи. Это сила маленьких связей, которая в работе очень помогает», – заявила она.

Василова призвала участников быть активными. «От каждого из вас мы ждем участия, инициативы, активности. То, что мы, возможно, не видим или видим иначе, вы можете дополнить своим мнением», – объяснила она позицию руководства агентства.

На дискуссию также был приглашен руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев. Он представил свежие данные исследования о медиапотреблении молодежной аудитории, которые сразу же вызвали дискуссию.

«Мы видим серьезное падение потребления интернет-СМИ, что во многом связано с развитием сервисов искусственного интеллекта. Люди находят информацию в поисковиках, не переходя на сайты первоисточников. Сейчас для СМИ критически важно учиться попадать в эти выдаваемые подборки и делать максимально качественный контент», – констатировал Гильмеев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Важным этапом встречи стала работа над первыми кейсами. Совету предстоит решить несколько реальных задач, стоящих перед медиасообществом республики.

Каждый участник смог высказаться и предложить свой взгляд на то, какие темы наиболее актуальны. В дискуссии родились конкретные инициативы: кто-то предложил модернизировать систему журналистских конкурсов, другие настаивали на необходимости четких правил по использованию искусственного интеллекта в работе СМИ.

По итогам заседания участникам было поручено в недельный срок подать свои предложения по темам для обсуждения, форматам будущих мероприятий и собственным потенциальным выступлениям в качестве спикеров.

Обсуждение показало, что у молодых специалистов есть четкое понимание проблем индустрии и видение их перспективных решений. Их идеи лягут в основу плана работы совета на ближайший год.

Следующая встреча намечена на первый квартал 2026 года, но работа начнется уже сейчас – в общем чате и в рабочих группах.