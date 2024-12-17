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В Казани прошло Первенство города по спортивной борьбе грэпплинг
15 декабря в Казани состоялось Открытое Первенство города по спортивной борьбе грэпплинг, на котором приняло участие более 250 детей. Этот фестиваль стал значимым событием в культурной и спортивной жизни Татарстана, направленным на популяризацию борьбы и привлечение молодежи к занятиям спортом, сообщили организаторы состязания.
Отмечается, что участники соревновались в 48 весовых категориях, где в каждой категории было распределено по три призовых места. Позже организаторы поздравили всех победителей и призеров в личном и командном зачете, пожелав им дальнейших успехов.
Особую благодарность организаторы выразили от президента Федерации грэпплинга Радика Абдрахманова БФ «Татнефть» за поддержку данного мероприятия.
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