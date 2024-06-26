Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани прошло открытие турнира Специальной Олимпиады «Победим Вместе»
В казанском спортивном комплексе «Буревестник» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошло торжественное открытие Международного турнира Специальной Олимпиады по плаванию «Победим Вместе» среди лиц с синдромом Дауна.
В церемонии приняли участие председатель Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета города Казани Линар Гарипов, проректор ПГАФКСиТ Наталья Гречанникова, директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, директор благотворительного фонда «Победим Вместе» Елена Лалина и мастер спорта России, призер первенства России по плаванию Дарья Котова.
«Получить удовольствие от турнира, победить прежде всего себя, сделать личный рекорд», – напутствовала участников проектор ПГАФКСиТ Наталья Гречанникова. В свою очередь Дарья Котова пожелала спортсменам удачи, успехов и лёгкой воды.
В этом году турнир собрал более 200 спортсменов из 39 регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Кыргызстана, Италии и Беларуси.
Автор текста и фото Эльза Валиуллина
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»