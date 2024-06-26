В Казани прошло открытие турнира Специальной Олимпиады «Победим Вместе»

Фото: Эльза Валиуллина

В казанском спортивном комплексе «Буревестник» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошло торжественное открытие Международного турнира Специальной Олимпиады по плаванию «Победим Вместе» среди лиц с синдромом Дауна.

В церемонии приняли участие председатель Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета города Казани Линар Гарипов, проректор ПГАФКСиТ Наталья Гречанникова, директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, директор благотворительного фонда «Победим Вместе» Елена Лалина и мастер спорта России, призер первенства России по плаванию Дарья Котова.

«Получить удовольствие от турнира, победить прежде всего себя, сделать личный рекорд», – напутствовала участников проектор ПГАФКСиТ Наталья Гречанникова. В свою очередь Дарья Котова пожелала спортсменам удачи, успехов и лёгкой воды.

В этом году турнир собрал более 200 спортсменов из 39 регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Кыргызстана, Италии и Беларуси.

Автор текста и фото Эльза Валиуллина