В Казани прошло открытие телемоста «Казань-Москва»

Открытие мультимедийного портала между Казанью и Москвой состоялось сегодня на улице Баумана.

Портал представляет из себя мультимедийную инсталляцию, где любой человек может «телепортироваться» в столицу России и создать собственное памятное видео с путешествием в Москву.

Турист или житель Казани заходит внутрь портала, затем нажимает на экран и выбирает кнопку «телепорт». Эта функция способна снять 15-секундный ролик, время его обработки – 2-3 минуты. За это время можно посмотреть афишу Москвы и ее события.

Конечный результат можно посмотреть по QR-коду, который покажется после генерации видео. В эти же секунды видео будет показано москвичам.

По мнению председателя Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова, такие телемосты способствуют развитию туризма среди городов России.

«Сейчас внутренний туризм очень быстро развивается, и важно, чтобы жители всех регионов и республики Татарстан знали, куда можно съездить, что можно посмотреть. Вот такая форма продвижения, соединения в режиме реального времени между Москвой и Татарстаном – это очень интересная и совершенно новая идея», – говорит Иванов.

Как оказалось, идея телемостов между городами пробовалась в некоторых городах мира, а Москва добавила в нее инновационную часть. Несмотря на это, такие мультимедийные объекты не заменят привычных и реальных поездок в разные города, утверждает Иванов.

«Поэтому, конечно, надо ехать, надо смотреть, гулять, изучать большое количество музеев, большое количество выставок, разных интерактивных зон. И, конечно, жители Татарстана должны ездить и смотреть нашу столицу», – подмечает он.

Установка портала «Москва-Казань» – это еще один элемент сотрудничества между Татарстаном и Москвой. По словам председателя Комитета РТ по туризму, у Татарстана с Москвой очень плотные связи.

«У нас есть подписанное соглашение “3 столицы России – Москва, Санкт-Петербург, Казань”. У нас есть совместный проект “Москва плюс”, когда мы на зарубежных рынках двигаемся вместе, и туристы, приезжающие в Москву, посещают Татарстан. Будем надеяться и на то, что такой телемост появится между Казанью и Санкт-Петербургом», – подчеркнул председатель.

На открытии телепорта дистанционно выступила руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова.

Как сообщила руководитель, каждый желающий может прийти в портал, снять свое видеоизображение, и это видео будет интегрировано в нейроролик.

«Это – такой ролик от первого лица, это – виртуальная прогулка по нашему городу. Здесь сняты лучшие летние локации Москвы, набережные, бульвары. Такой виртуальный ролик должен не только вдохновить человека поделиться с друзьями, но и провести это лето в нашем городе», – рассказала Нефедова.

Нефедова пояснила, что подобные телепорты уже есть в Туле, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Тюмени. Все эти города находятся в общем проекте «Москва Плюс», но отдельно организована стратегия международного сотрудничества «Москва + Казань».

«Две столицы одного горизонта. Это – экспертное туристическое предложение с фокусом на жителей стран Ближнего Востока и, конечно, других стран. Сейчас мы видим большой поток туристов из Индии, Ирана, Китая», – ответила она.

Председатель Комитета по туризму РТ Иванов назвал идею телепорта с Москвой «прекрасной». По его словам, портал может стать популярным из-за места расположения и большого потока туристов на Баумана.

«Не все из нашей страны и республики были в Москве. И возможность вот так телепортироваться за пару минут и посмотреть центральную площадку Москвы ВДНХ – очень классная идея. Мне кажется, она будет очень популярна и востребована среди жителей республики», – отметил Иванов.

Он уточнил, что в центре Казани, на улице Баумана, больше половины присутствующих людей – гости столицы Татарстана, туристы из других регионов. Поэтому «телепорт» становится элементом передвижения не только из республики, но и из многих российских регионов.

Мультимедийный портал «Казань-Москва» будет работать с 8 утра до 20 часов вечера.