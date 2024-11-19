В Казани прошло открытие нового фестиваля регионального кино России «Союз»

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Казани открылся кинофестиваль российского регионального кино «Союз». Учредителем нового кинофестиваля стал председатель татарстанского Союза кинематографистов Ильдар Ягафаров.

«Этим проектом мы выполняем государственную задачу — тесная взаимосвязь, работа органов власти, союзов и образовательных организаций. Если мы будем тесно работать, у нас будут такие плоды», — отметила ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева.

Одна из главных целей фестиваля — объединить региональные союзы кинематографистов. «Если вы заметили, жюри состоит из председателей региональных союзов. Эту тенденцию мы будем сохранять», — отметил в беседе с корреспондентов «Татар-информа» Ильдар Ягафаров. Вторая задача — «разбудить» региональный кинопроцесс.

«Как мне показалось, в Казани нет или мало фестивалей со смелыми картинами для молодежи, которые не ограничены традициями или чем-то еще — просто талантливым и хорошим кино», — сказал Ягафаров.

На фестивале будут показаны фильмы из Якутии, Бурятии, Приморского края, Заполярья, Татарстана и других регионов. Фильмом-открытием стала картина «У края бездны» Максима Фадеева и Сергея Белоуса о судьбе батальона «Сомали» в Мариуполе. Продолжат первый день кинофорума картины «Триумф» (Якутия, 2024) о якутских борцах на Олимпийских играх 1976 года и «Микулай» (Татарстан, 2023), мистический триллер о кряшенской деревне.

В состав жюри фестиваля входят: председатель Северо-Осетинского Союза кинематографистов Индира Черджиева, председатель Свердловского Союза кинематографистов Павел Куликов и якутский кинорежиссер Любовь Борисова. Председателем жюри фестиваля стал оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

Конкурс пройдет в шести номинациях: «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший продюсер», а также приз Минкульта РТ и Гран-при фестиваля «Союз».

Открытие прошло в большом зале Казанского государственного института культуры. Организаторами фестиваля выступили Союз кинематографистов Республики Татарстан и Казанский государственный институт культуры при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Татарстана и Союза кинематографистов России.

Показ картин пройдет с 19 по 21 ноября. Фестиваль планируется проводить ежегодно.