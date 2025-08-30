В Казани открылся книжный фестиваль «Тау Фест»

Сегодня, 30 августа, в детском парке «Елмай» на Кремлевской набережной Казани состоялось торжественное открытие IV Семейного книжного фестиваля «Тау Фест».

Фестиваль проводится Благотворительным фондом «Счастливые истории» совместно с Республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главная цель «Тау Феста» – формирование культуры семейного чтения и повышение интереса к литературе через творческое общение и совместный досуг.

На одной площадке «Тау Фест» объединил известных российских писателей, художников-иллюстраторов, издателей и читателей. Специально для гостей и жителей Казани выступили писатель Андрей Усачев, поэт Виктор Лунин, писательница Ася Лавринович, фотохудожник Юрий Феклистов, художник-иллюстратор Игорь Олейников, историк-востоковед Фарид Асадуллин, путешественник Евгений Ковалевский.

Ковалевский признался корреспонденту «Татар-информа», что приехал в Казань в первый раз в жизни.

«Впервые сюда приехал, сегодня уже улетаю в Томск, но за один день успел побывать на улице Баумана, мне показалось, что это одно из топ-мест, которые надо посетить», – рассказал путешественник о своем пребывании в столице Татарстана.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, начальник Управления культуры и развития языков народов Татарстана Аппарата Кабмина РТ Ляйсан Низамова, основатель фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова, директор Республиканской детской библиотеки имени Роберта Минуллина Ирина Мухаметгареева.

Адгамова подчеркнула, что фестиваль проводится в Казани с 2022 года и обретает с каждым годом новых партнеров и участников.

«Я очень рада, что этот фестиваль продолжается и каждый раз обретает новых друзей и новых партнеров. Основной вызов, который перед нами сегодня стоит, – это сохранить себя, несмотря ни на какие технологии. Такого рода фестивали способствуют возрождению и возможности не потерять себя, продвигать семейный досуг и совместное чтение», – заявила Адгамова.

А основательница «Счастливых историй» заметила, что на огромном пространстве фестиваля можно не только купить книги, но и пообщаться с разными людьми.

«Мы предоставили вам площадку, где вы можете купить книги, но самое главное – общайтесь, задавайте друг другу вопросы, узнавайте о новинках, задавайте вопросы поэтам, путешественникам, и тогда вы отсюда точно уйдете намного богаче внутренне. Это самое главное в наше время – общение, – заключила Хуснутдинова.

Конечно же, на площадке «Тау Феста» развернулась большая развлекательная и культурная программа. Всего на пространстве фестиваля установили три шатра: книжная ярмарка, шатер «Счастливых историй» и шатер премии «Глаголица».

В каждом из этих шатров проходили мастер-классы, творческие встречи, презентации книг. Детский писатель Юрий Кузнецов представил произведение «Волшебный мультимир», создательница Дома для людей с ментальными особенностями «Маяк» Ольга Тимошенко презентовала «Дневник мамы Оли», а лаборатория «Графо» – повесть-сказку «Хвойша». На мастер-классах дети могли нарисовать книжных героев, сделать оригами литературных персонажей, создать закладку для книги, нанести аквагрим и поиграть в интерактивные игры по сказкам.

Участница фестиваля и секретарь казанского политсовета партии «Единая Россия» Танзиля Ракова отметила роль подобных событий в жизни современных детей и их родителей.

«Дай бог, что этот фестиваль будет ежегодно проводиться. Здесь есть те книги, которые актуальны сегодня и будут актуальны на будущее для развития наших детей, для любого поколения. Всё равно наш народ очень любит читать, и читать не только электронные книги, а именно живые, изданные на бумаге книги», – сообщила женщина.

На сцене выступил Казанский камерный оркестр La Primavera во главе с дирижером Рустемом Абязовым.

На книжном фестивале гости могли познакомиться с 50 издательствами из крупных городов России. Это были «Компас Гид», ЭКСМО, «МИФ», «Самокат», АСТ, «Априори-пресс», «Руда», «Полынь», «Добрый Великан», «Абрикобукс», «Бумба» и другие.

«Тау Фест» будет проходить и завтра, 31 августа. Фестиваль проводится в рамках Дня города и Дня Республики Татарстан.