В Казани прошло открытие фотовыставки семей героев СВО

В Казанском художественном училище им. Фешина сегодня состоялось открытие фотовыставки «Семья Героя». Экспозиция представляет портреты семей военнослужащих, участвующих в СВО, из Казани и разных районов Татарстана.

Автором выставки является руководитель Комитета семей воинов Отечества РТ Ангелина Галимова, фотохудожником – Олег Каракулов. Помимо этого, выставка была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Цель выставки – познакомить зрителя с семьями защитников Отечества – участников специальной военной операции; с семьями, в которых они выросли сами и в которых растут их дети, ради которых они отважно сражались и совершали подвиги, впоследствии удостоенные государственных наград.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Эта выставка представлена Комитетом семей воинов Отечества Республики Татарстан, Министерством культуры РТ, Казанским художественным училищем им. Фешина, РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан».

На выставке можно было увидеть фотографии семей бойцов СВО. В углу некоторых фото есть QR-код – перейдя по нему, можно услышать историю той или иной семьи, историю бойца или стихи.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Об идеях создания фотопроекта и его особенностях рассказал фотохудожник, член Союза фотографов Республики Татарстан Олег Каракулов.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Мне нравится снимать портреты, мне нравится снимать героических людей, семьи, детей. И поэтому я с удовольствием согласился. Очень часто мы видим кители на фотографиях. Но мне иногда хотелось, чтобы были какие-то предметы в руках, например игрушки в руках детей или еще что-то. И тогда создается некий образ уже цельный. Мы смотрим на картину, граница наша расширяется чуть дальше, чем просто портрет, чем просто лицо, глаза, смотрящие на тебя. Поэтому мне бы хотелось, чтобы немножечко пошире мы смотрели на эти работы и чтобы можно было что-то додумать», – говорил автор фото.

Всего на выставке представили 30 портретов. Каракулов поведал, что порой съемки шли очень тяжело, но близкие бойцов ради памяти смогли найти в себе силы продолжить фотографироваться.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Это были трудные съемки подчас, со слезами, но все равно они могли мобилизоваться, и ради вот этой памяти, чтобы получился хороший портрет, они, может быть, даже делали над собой усилия. Мы находили взаимопонимание, были на съемке и организаторы, и визажисты – все подключились, очень добрая атмосфера была. Поэтому фотокартины получились душевными», – добавил он.

Сама же создатель Ангелина Галимова подробно рассказала о КСВО РТ и о том, какую поддержку оказывает комитет семьям бойцов СВО. По ее словам, для близких военнослужащих организована юридическая, психологическая и социальная помощь.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«У нас оказывается серьезная юридическая помощь Это и помощь в составлении документов, запросов, подсказать, рассказать, куда обратиться, как это сделать правильно, чтобы был нужный результат. В активе сейчас несколько юристов. Мы очень плотно сотрудничаем с аппаратом уполномоченного по правам человека РТ, проводим с ними совместный прием», – отметила Галимова.

Также она рассказала о том, что оказывается и психологическая помощь.

«У нас работают два психолога. Есть клинический психолог, второй психолог – супруга участника СВО. Мы проводили групповые занятия, с нами сейчас тоже сотрудничает в нашем активе арт-терапевт, также супруга участника СВО. Мы пробуем разные подходы, ищем пути к тому, как помочь близким справляться со сложностями эмоционального характера», – отмечает Галимова.

Как сообщает руководитель КСВО Татарстана, комитет создан и для обыкновенной людской поддержки.

«Несколько семей в штаб к нам часто приходили плести сети. За совместной работой время проходит как-то легче, за разговором по душам, за чашкой чая. Люди оттаивают, могут обмениваться какой-то информацией, поделиться с теми, кто тебя понимает», – подчеркнула автор выставки.

Выставочный зал включал в себя и мемориал в память о некоторых погибших героях России. Их фото изображены в виде интерактивной инсталляции на темном фоне с искрами пламени.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В качестве экспонатов были представлены старинные письма, телефон, китель и лампа 1940-х годов. В другом конце зала – современный военный штабной костюм, рисунки детей и игрушки. Так организаторы выставки хотели показать то, как герои СВО продолжают дело своих предков.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В церемонии открытия приняли участие замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева, руководитель Управления социальной политики Исполнительного комитета Казани Ирина Смирнова, депутат Госсовета РТ, заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» Анастасия Исаева, начальник регионального штаба «Юнармия», экс-начальник Казанского суворовского военного училища, генерал-майор Александр Бородин.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Заместитель министра культуры РТ Натфуллин заявил, что значимость выставки кроется в будущем подрастающем поколении.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Сложно передать словами всю значимость этой выставки. Она еще будет оцениваться со временем. Неважно, сколько будет продолжаться этот проект, – важен труд команды, труд наших ребят, которые сейчас находятся на передовой. В этих портретах мы сможем увидеть наше будущее», – сообщил он.

На фронте СВО сейчас служит 39 тысяч бойцов из Татарстана. Участница фотопроекта, мать и жена участников СВО Минсифа Саитова поделилась историей про своего супруга и сына.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«12 ноября погиб мой муж в Курской области. Сегодня 8 месяцев, как его нет с нами. Сначала погиб сын, Данил, через год после его гибели умер и мой муж. Оба погибли от потери крови. Данил служил на Херсонском направлении. Мой сын остался на века у людей в памяти. На Высокой Горе открылась улица Саитова Данила, открылся мемориал в школе, где он учился. Я выпустила книгу в память о сыне, передала в библиотеку всем людям. Данил родился в Сургуте, и то же самое я передала в Сургут. Мы будем помнить о нем. Поколение тоже будет теперь знать моего сына», – сообщила Саитова.

Специально для семей бойцов СВО провели концерт, где студенты и преподаватели Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева исполнили классические произведения Шостаковича, Рахманинова и других композиторов.