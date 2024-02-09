В Казани прошло награждение спортсменов в рамках проекта «Единой России» «Za Самбо»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани наградили победителей республиканского конкурса в области физической культуры и спорта на звание лауреата номинации «Спортсмен года 2022-2023» по версии SFRT и республиканского конкурса профессионального мастерства в области физической культуры и спорта на звание лауреата номинации «Тренер года 2022-2023» и «Спортивный менеджер года 2022-2023» по версии SFRT.

Награды вручили лучшим спортсменам, тренерам и спортивным менеджерам Татарстана по самбо по итогам спортивного сезона 2022-2023 годов.

В церемонии награждения приняли участие координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» и президент Федерации самбо РТ Иван Егоров, заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко и ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

«Наши спортсмены с честью представили Татарстан на всероссийском и международном уровне. В нашей копилке золото чемпионата мира по спортивному самбо, золото Кубка мира по боевому самбо, золото первенства мира по боевому самбо. Всего 37 медалей высшей пробы, 28 серебряных, 45 бронзовых. Все эти результаты подтверждают правильность направления работы Федерации самбо РТ», — заявил, подводя спортивные итоги самбистов в сезоне 2022-2023 годов, Иван Егоров.

Гран-при «Спортсмен года 2022-2023» по версии SFRT:

Эмин Амирханов — чемпион первенства Европы среди кадетов (Израиль, Хайфа, 2023),

Ксения Задворнова — чемпион Мира по спортивному самбо (Армения, Ереван, 2023),

Ренас Зайнутдинов — обладатель Кубка мира по боевому самбо (Кыргызстан, Чолпан-Ата, 2023),

Анастасия Иванова — чемпион Международного фестиваля университетского спорта (Россия, Екатеринбург, 2023),

Виринея Максимова — чемпион первенства Европы среди кадетов (Израиль, Хайфа, 2023),

Сергей Овчинников — чемпион международного турнира «Гран-при по самбо», финал (Россия, Верхняя Пышма, 2023)

Мария Шекерова — чемпион Мира по пляжному самбо (Израиль, Бат-Ям),

Даниил Ширковский — победитель первенства Мира по боевому самбо среди юниоров (Армения, Ереван, 2023).

Гран-при «Тренер года 2022-2023» по версии SFRT: Елена Задворнова, Айнур Зарипов, Василий Иванов, Алексей Максимов, Валерий Омельченко и Владимир Тимофеев.

Гран-при «Спортивный менеджер года 2022-2023» по версии SFRT: Денис Алешин, Евгений Архипов, Альберт Валиуллов и Рашит Шакирзянов.