Вернули на правильный путь 20 тыс. детей: в Казани наградили общественных воспитателей

В Казани назвали 21 одного победителя ежегодного республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан». Церемония награждения состоялась в Национальной библиотеке Татарстана.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Как отметила замглавы Минобрнауки РТ – заместитель председателя республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алсу Асадуллина, общественные воспитатели – это своего рода супергерои. Наряду с работой, заботой о своих семьях они берут на себя огромную ответственность за своих подопечных, будущих граждан нашей страны.

«На сегодняшний день у нас полмиллиона детей, которые учатся в школе, из них 50 тысяч мы держим на особом контроле. Именно общественные воспитатели помогают им оставаться в том положении, чтобы они смогли стать настоящими взрослыми людьми. Я точно знаю, пока у нас есть неравнодушные люди, мы спокойны за будущее нашей республики, нашей страны!» – подчеркнула она.

В этом году исполняется 15 лет с момента создания института общественных воспитателей. Он был создан по инициативе МВД по РТ, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете Министров РТ и при непосредственном участии Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку. Работа проводится для совершенствования социальной политики в области предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Общественные воспитатели осуществляют индивидуально-профилактическую работу с подростками, склонными к совершению правонарушений, оказывают помощь родителям или лицам, их заменяющим, в воспитании несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. При этом они работают на безвозмездной основе.

«Всех моих слов будет недостаточно для того, чтобы выразить восхищение нашими общественными воспитателями. Они отдают частичку своего сердца и становятся прекрасным примером юному поколению, ставя их на верный путь. В первую очередь ребята познают себя, они понимают, что нужны обществу и своим близким людям. Примерно посчитав, я понял, что уже примерно 20 тысяч ребят прошли через наших воспитателей, встали на правильный путь. С каждым годом объем и качество нашей работы не ухудшается, они прогрессируют. Я уверен, что в дальнейшем мы также обречены на успех!» – отметил на церемонии награждения заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Зональные этапы конкурса проходили на территории Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, Кукморского районов и Набережных Челнов. Они проводились в рамках проекта «Исправленному верить» Благотворительного фонда «Родники мира».

«Очень радует, что каждый год у нас становится больше воспитателей, которые не связаны ни с правоохранительными органами, ни с молодежью. Появляется больше людей таких профессий, как врачи, работники ЗАГСа, и многих других сфер. Они берут под свою ответственность ребенка, который с ними никак не связан, по зову сердца хотят ему помочь, чтобы он встал на верный путь. А еще больше, когда этот маленький человек, видя твою заботу и тепло, меняет свою жизнь в лучшую сторону и потом на эту же светлую дорогу ведет своих ребят, которые тоже оказались в такой трудной ситуации. Низкий поклон вам, воспитатели!» – сказала председатель Комитета Государственного совета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Победителей выбрали в нескольких номинациях: «Защита детства», «Семейные ценности», «Путевка в жизнь», «На благо отечества» и «Творческий подход». Обладателями призовых мест стали учителя школ, руководители общественных организаций и начальник отдела ЗАГС. Амир Вагизов, Анна Бектина, Рустам Салахов и Альфия Хаппанова распределили между собой три призовых места. Гран-при в конкурсе лучшего общественного воспитателя получил Ильдус Муталлапов – руководитель объединения участников боевых действий Рыбно-Слободского муниципального района.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Я безумно счастлив – я очень стремился к этому! Я лично поздравляю всех победителей этого конкурса. Моему воспитаннику исполнилось 18 лет, мы уже сняли его с учета, но все равно я поддерживаю с ним связь. Зимой на лыжах катаемся, созваниваемся часто. На этом мероприятии ничего не останавливается, мы работаем и стремимся к лучшим результатам дальше!» – поделился с «Татар-информом» обладатель Гран-при Ильдус Муталлапов.

Также для участников церемонии подготовили концертную программу. На сцене выступили казанские музыкальные группы и артисты.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Конкурс «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан» проводится с 2012 года. Его основная цель – повышение авторитета, статуса общественных воспитателей на республиканском уровне.