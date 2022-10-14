18 татарстанцев стали лауреатами народной премии «Команда Путина»

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

Сегодня в Казани прошло награждение победителей народной премии «Команда Путина». Лауреатами стали 18 жителей республики, которые внесли свой вклад в развитие и процветание России.

«Премия „Команда Путина“ была иницирована Народным фронтом, чтобы отметить труд тех, кто каждый день, подвергая риску свою жизнь и здоровье, работали на благо своей родины, используя свой профессонализм. Это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию и принимают активное участие в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Они оказывают помощь детям, организуют безопасность при выдаче гуманитарной помощи, оказывают помощь раненным военным. Это те люди, которые ведут работы по восстановлению экономики, инфраструктуры и социальных сфер своих городов. Достойные представители и настоящие участники „Команды Путина“» — рассказал руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта РТ Ринат Фазылов.

В число лауреатов из Татарстана вошли медицинские сотрудники, экологи, представители общественных движений, сферы промышленности и сельского хозяйства, а также граждане, выезжавшие в зону проведения специальной военной операции для оказания помощи мирным жителям.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Фазылов отметил, что Казань стала одним из 20 городов, где вручается премия. Также он подчеркнул, что в республики проживают много неравнодушных людей, каждый из которых, работая в разных областях, делают огромную работу на благо России.

Победителей поблагодарила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, отметив, эту премию получают люди, которые умеют брать на себя большую ответственность и переживают за судьбу своего народа.

«Вы оперативно готовы подключиться к любым проблемам, идти в красные зоны и преодолевать большие испытания ради спасения людей из разных городов нашей страны, вы — настоящие профессионалы своего дела», — сказала она.





Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

«В эти нелегкие времена, которая переживает наша страна, как никогда необходимо, чтобы мы все были одной командой, единым целом. Если каждый из нас будет делать искренне честно то, чем он занимается, тогда у нашей страны не будет никаких преград, и мы будем самой могуществнной державой. Приятно осозновать, что то дело, которым мы занимаемся изо дня в день, теперь официально является частью команды нашего Президента

Владимира Путина», — поделился своими впечатлениями победитель премии Тимур Галяметдинов, который принимал активное участие в оказании помощи людям из Донбасса и в вывозе детей из города Лисичанск.