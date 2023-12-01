В Казани прошло мероприятие, посвященное пятилетию основания Школьной волейбольной лиги

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошло торжественное мероприятие, посвященное пятилетию основания Школьной волейбольной лиги.

Сначала собравшимся юным волейболистам и их тренерам показали вдохновляющий ролик о том, как развивался ШВЛ, в котором приняли участие и игроки волейбольного флагмана республики «Зенита-Казань» блокирующий Артем Вольвич и либеро Илья Федоров.

После чего на сцену для торжественного слова вышел председатель Государственного Совета Республики Татарстан и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин:

«Фильм очень понравился, и я еще раз убеждаюсь, что делаем большое дело вместе с вами, как у нас старшее поколение говорило: "Богоугодное благое дело делаете", на самом деле. Каждый из вас – патриот волейбола любителей. Я поздравляю с пятилетием начала реализации Школьной волейбольной лиги в нашей республике. Пять лет мигом пролетели!» – сказал Мухаметшин.

После чего Председатель Госсовета РТ вспомнил, с чего начиналась идея Школьной лиги волейбола и ее реализация.

«В 2019-м году на заседании Президиума Федерации с присутствующими здесь коллегами мы задались целью создать Школьную волейбольную лигу. Проект, который смог бы широко вовлечь в наш вид спорта учащихся школ, гимназий, лицеев. Дать им возможность посоревноваться друг с другом продемонстрировать свои лучшие качества, заиметь новых друзей по линии спорта волейбола и эта инициатива вызвала большой интерес в молодежной среде.

Время показало правильность нашего решения — движение ШВЛ объединило свыше 27 тысяч учащихся 5 — 11 классов из 740 школ во всех муниципальных образованиях республики. Школа стала еще одним уникальным брендом на карте спортивного Татарстана.

Сегодня наша школьная лига – это около 5 тысяч команд, которые в течение всего учебного года разыгрывают свыше 10 тысяч игр. Очень солидные цифры, которыми, кстати говоря, многие школьные лиги по другим видам спорта похвастаться не могут», – заявил Фарид Хайруллович.

При этом он отметил, что волейбол по массовости и вовлеченности молодежи идет уже на третьем месте в республике – сразу после футбола и хоккея, оговорившись, что это данные медиа.

«Сегодня ШВЛ – это настоящая волейбольная семья. Дети, родители, учителя, тренеры, судьи, профессиональные клубы, органы государственной муниципальной власти, спонсоры консолидируются вокруг идеи приобщения учащихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни через его величество волейбол. В целом, это отвечает политике государства. Мы нацелены на обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом», – сказал Фарид Мухаметшин.

После чего он отметил заслуги главных команд республики – мужской «Зенит-Казань» вернул титул чемпиона, а женское «Динамо-Ак Барс» выиграло Суперкубок России.

По окончании торжественной речи президент федерации волейбола РТ вручил награды самым отличившимся судьям, тренерам и учителям физкультуры из различных районов Республики Татарстан.