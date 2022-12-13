В Казани прошло гашение почтовой марки в честь Года цифровизации в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялась церемония специального гашения почтовой продукции. Мероприятие приурочено к Году цифровизации в Татарстане.

В нем приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Год цифровизации дал очень многое нашей республике. Пусть Год цифры продолжается и будет с нами всегда», — отметила в приветственном слове Фазлеева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Официальные гости осуществили гашение почтовой продукции памятным штемпелем, после чего конверт с маркой и подписями участников церемонии был помещен в специальную раму с подложкой.

На маркированном конверте с литерой «А» изображен цветной логотип и надпись «Год цифровизации в Республике Татарстан» на русском и татарском языках. Тираж выпуска конвертов составляет 250 тыс. штук. Они уже поступили в почтовые отделения республики. Для гашения конвертов организаторы использовали специальные почтовые штемпели «Год цифровизации в Республике Татарстан» с переводной датой.