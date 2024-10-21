В Казани прошло гашение марки в честь встречи глав государств БРИКС

В здании республиканского парламента сегодня прошла церемония гашения марки «Встреча глав государств объединения БРИКС в г. Казани». Участие в ней принял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В честь саммита БРИКС в Казани в обращение выпущены почтовый конверт с маркой, на которой изображены территория Казанского Кремля и официальная символика мероприятия. Кроме того, изготовлен специальный почтовый штемпель, содержащий информацию о встречах глав государств БРИКС.

Согласно почтовым правилам, перед отправкой письма на его марку ставится оттиск календарного штемпеля, марка гасится.

«Специальное гашение почтовых марок, выпущенных к юбилеям или значимым государственным датам, – это важный исторический момент», – сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что в Татарстане последние годы состоялось несколько подобных церемоний. Так, в 2020 году прошло гашение марки в честь 100-летия ТАССР, в 2021 году гашением марки отметили воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. В 2022 году такая церемония была приурочена Году цифровизации в Татарстане, в феврале этого года – к проведению «Игр Будущего».

«Мы все понимаем, что Татарстану оказано высокое доверие и большая честь. На нашей гостеприимной земле в эти дни мы принимаем руководство и официальные делегации стран, где проживает более половины населения земного шара с экономикой свыше 50% мирового ВВП», – отметил глава парламента.

По его словам, была проведена значительная работа, чтобы этот важный форум прошел на достойном уровне. «Уверен, что саммит внесет свой вклад в дальнейшее укрепление глобального многостороннего сотрудничества на принципах равноправия и справедливости», – подчеркнул Мухаметшин.

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин добавил, что почтовая марка, посвященная саммиту БРИКС, олицетворяет взаимное уважение, равенство и общее процветание. «Эту марку можно приобрести в почтовых отделениях не только Татарстана, но и в целом России», – заметил он.

Оттиск штемпеля на конверты, выпущенные к шестнадцатому саммиту БРИКС, также поставил директор «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов. «Сегодня в Казани много гостей из разных стран. И быть участником такого большого мероприятия для нас большая честь», – заявил он.

Во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году» Минцифры РТ был инициирован выпуск художественного маркированного конверта и изготовление штемпеля специального гашения, посвященных этому событию.