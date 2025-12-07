В Казани прошло 34-е собрание Буинского землячества

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В КРК «Пирамида» Казани состоялась ежегодная встреча Буинского землячества, которую жители района, живущие вдали от родных мест, ждут с нетерпением уже 34 года.

Мероприятие открыл президент общества «Буинское землячество» Ирек Закиров, который вспомнил историю организации и рассказал о ее деятельности, особенно в сфере благотворительности.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Буинское землячество – это общество единомышленников, где бы мы ни жили, всегда готовы поддержать малую родину. Этому нельзя учить, это должно идти от сердца. Члены землячества трудятся в руководящих структурах, в бизнесе, здравоохранении, спорте, культуре и образовании. Они всегда готовы протянуть руку помощи, дать напутствие и поддержать. Благодаря такой поддержке землячество многие годы реализует разносторонние проекты, например увековечивает исчезающие деревни Буинского района. Там, где раньше была деревня, устанавливаются железобетонные конструкции, напоминающие дом, и организуются встречи с выходцами этих населенных пунктов. Это только часть работы, которую мы выполняем», – отметил Ирек Закиров.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В ходе встречи был показан видеосюжет о районе, а глава муниципального района Ранис Камартдинов поблагодарил членов землячества за вклад в развитие района и укрепление межрегиональных связей.

Он вручил благодарственные письма землякам, участвовавшим в создании памятника Баки Урманче.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Многие участники были удостоены специальной награды общества – знака «Выдающийся земляк». Среди награжденных были ветераны специальной военной операции, действующие военнослужащие и волонтеры: Иван Миловацкий, Ильмар Галимов, Илсур Гисматуллин, Иван Ротар, а также представители культуры, образования и краеведы.

Торжественная церемония чередовалась с концертными номерами, в которых участвовали самодеятельные артисты, дети и талантливые уроженцы района, создавая теплую и праздничную атмосферу.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой