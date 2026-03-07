В Казани прошли страйкбольные соревнования в память о бойце СВО Евгении Сергееве

Фото: РВИО в Республике Татарстан

В Казани состоялись страйкбольные соревнования «Бункер», посвященные памяти участника спецоперации Евгения Сергеева с позывным Игла.

Турнир прошел при участии реготделения Российского военно-исторического общества в РТ, молодежных организаций «Курс» и «Вектор», а также совместно с Федерацией военно-тактических игр.

Фото: РВИО в Республике Татарстан

На старт вышли более 15 команд. Оргкомитет получил свыше 500 заявок, участники приехали из Казани и трех районов Татарстана.

В соревнованиях участвовали представители военно-патриотических клубов, студенческих объединений и команд, для которых формат военно-тактических игр стал регулярной практикой подготовки и командного взаимодействия.

Фото: РВИО в Республике Татарстан

Турнир прошел по регламенту Федерации военно-тактических игр: с обязательными инструктажами по безопасности, судейством и строгими требованиями к дисциплине участников. Формат включал командные сценарии, где решающее значение имели тактика, связь внутри группы и работа капитанов.

«Для нас принципиально, что такие турниры сохраняют память о конкретных людях и дают молодежи понятный формат дисциплины и ответственности. Имя Евгения Сергеева должно звучать в делах – через командную работу, уважение к товарищам и готовность держать слово», – отметил исполнительный директор РВИО Татарстана, депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов.

Фото: РВИО в Республике Татарстан

Организаторы подчеркивают, что серия военно-тактических мероприятий в республике будет продолжена: практика персонализации турниров, посвященных героям специальной военной операции, останется одним из ключевых подходов в работе с молодежью и патриотическими клубами.