В Казани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников

Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников от 11 до 14 лет прошли в манеже ГУ МЧС России по РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В состязаниях за титул сильнейшей команды Казани приняли участие 14 коллективов – более 120 лучших юных спортсменов.

Школьники соревновались в двух дисциплинах – преодолении полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице. Отмечается, что дети состязались по значительно облегченной программе, в отличие от забегов штатных спортсменов.

Первое место заняли представители лицея №159 имени С.Х. Загидуллиной, второе – ученики русско-татарской школы №129, а бронзу получила команда из татарско-русской школы №34. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и денежными сертификатами, говорится в сообщении.