На главную ТИ-Спорт 17 августа 2025 21:22

В Казани прошли соревнования по настольному теннису и турнир «Вечерняя лига»

Фото: "Татар-информ»

Сегодня в Казани в Центре бокса и настольного тенниса состоялись соревнования по настольному теннису среди юных спортсменов и турнир «Вечерняя лига» с участием политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов.

Первое место заняла пара Владимир ЛеоновМария Тайлакова. Серебро досталось коллективу Тимерхан ЗиятдиновСветлана Кудряшова. Третьими стали Дамир Натфуллин и Елена Абаимова.


Отметим, что это мероприятие – часть спортивный программы III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Настольный теннис занимает особое место в китайской спортивной культуре и является видом спорта с высокой мировой конкуренцией. Китайские спортсмены неоднократно демонстрировали свое лидерство, завоевав 176 золотых медалей на Олимпийских играх и 12 из 20 золотых медалей на чемпионате мира 2019 года.

В Казани соревнования прошли среди спортсменов до 16 лет. В турнире примут участие 96 спортсменов из 24 спортивных школ Татарстана, играющих командами по четыре человека. После детских соревнований стартовала «Вечерняя лига» – турнир, который уже во второй раз проходит в рамках форума. Это возможность для гостей мероприятия – политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов – сыграть вместе в парном разряде. В каждой паре - один гость форума и один мастер спорта, среди которых чемпионы России и Республики Татарстан.

#теннис #спорт
