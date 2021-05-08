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Ру Тат
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8 мая 2021  20:22
Арсений Каримов

О патриотизме на языке экстремалов: в Казани состоялся турнир, приуроченный ко Дню Победы

О патриотизме на языке экстремалов: в Казани состоялся турнир, приуроченный ко Дню Победы
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В экстрим-парке «Урам» в Казани прошли соревнования по BMX, Kickscooter, скейтбордингу, паркуру, воркауту и баскетболу, посвященные наступающему Дню Победы. Открытие мероприятия посетила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Фестиваль замечательный. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы и пожелать всем, кто сегодня сюда приехал, здоровья и мира», — отметила она.

При этом соревнования, посвященные Дню Победы, могут стать традиционными. Экстрим-парк каждый день посещает большое количество людей, которым такие мероприятия по душе, заявил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«В преддверии 9 Мая нам было особенно важно на понятном для уличных сообществ языке поговорить о патриотическом воспитании и что это значит», — отметил глава республиканского ведомства.

Для современного молодого человека патриотизм проявляется в очень простых вещах. Например, когда на малой Родине создаются условия для их самореализации, считает Фаттахов.

В течение дня спортсмены соревновались на разных площадках. Кроме того, для участников и гостей фестиваля была развернута полевая кухня, а вечером началась концертная программа от казанских артистов в режиме гитарника.

экстрим-парк дамир фаттахов Фазлеева Лейла
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