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В Казани прошли соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя РФ Марата Ахметшина
Во Дворце единоборств «Ак Барс» прошел XVII традиционный турнир по дзюдо на призы УФСИН России по РТ, посвященный памяти Героя России Марата Ахметшина. Участие в соревнованиях приняли более 400 спортсменов из 16 регионов России, включая Республику Коми, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Нижегородскую, Челябинскую, Свердловскую, Пензенскую и Московскую области.
Соревнования проходили среди юношей и девушек до 18 лет. На татами соревновались представители 48 команд.
Мероприятие посетили почетные гости: начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев, основатель клуба «НУР» Дауфит Хамадишин, военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов, руководитель Главного управления ФССП России Анвар Закиров, президент Федерации дзюдо Казани Дмитрий Кузнецов, а также руководство детского спортивно-патриотического клуба «НУР» — Фаргат Галлямов, Николай Швейкин, Регина Ярусова, заслуженный деятель искусств РТ Озад Хабибуллин и Герой России Юлдаш Задайханов.
Турнир стал значимым событием для всех, кто ценит спортивные успехи и мужество. Детский спортивно-патриотический клуб «НУР» чтит память и героизм Марата Ахметшина, показывая пример подрастающему поколению.
На торжественном награждении победители получили получили медали, дипломы и ценные подарки.
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