В Казани прошли съемки детских спектаклей федерального конкурса «Театральное Приволжье»

Сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш» состоялись съемки двух спектаклей победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Спектакли представят Республику Татарстан на окружном этапе, который пройдет в январе и феврале следующего года. Все конкурсанты в этом году принимают участие в фестивале дистанционно.

В декабре текущего года региональное жюри фестиваля выделило в номинации «Детские театральные коллективы» детскую театральную студию «Апуш» со спектаклем «Апушның тылсымлы төшләре» («Волшебные сны Апуша»), а в номинации «Молодежные театральные коллективы — Народный театр имени Ашрафа Ахунова из Менделеевска со спектаклем-мюзиклом «Будем жить».

«С 2019 Татарстан активно принимает участие в федеральном конкурсе. Каждый регион демонстрирует только два спектакля — детский и молодежный. Мы делаем профессиональную и качественную видеосъемку, чтобы экспертам была приятна картинка и они увидели высокий уровень мастерства. Спектакли идут примерно по одному часу, после проведения фестиваля планируем показывать постановки на местных телеканалах», — рассказал начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

Представитель профильного ведомства пояснил, что на конкурсе жюри определит победителей в таких номинациях, как лучшая режиссерская работа, лучшее музыкальное и художественное оформление, а также лучшие мужские и женские роли.

Постановка Менделеевского народного театра «Будем жить» посвящена ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, в числе которых были и менделеевцы, отметила режиссер постановки Гульназ Стрелкова. По ее словам, в спектакле примут участие 37 юных актеров.

«Детям эта тема дается сложно, но она привлекает зрителя своей современностью. Этим событиям посвящено много фильмов и компьютерных игр, а спектаклей не было. Мне в первую очередь было важно, чтобы дети с помощью искусства, а не цифровых технологий узнали об этой большой трагедии. Прониклись с помощью театра тем временем и пережили его вместе с нами вновь. Раньше мы ставили спектакли на военную тематику, запускали дым, и было ясно, что герой погиб, а здесь, мы не понимали долгое время, как грамотно и убедительно показать процесс заражения. Но удалось это обыграть различными современными приемами», — объяснила суть спектакля режиссер. Впрочем, по ее словам, в сюжете присутствуют не только трагические моменты, но и любовная линия.

Перед зрителем развернется история влюбленной пары. Влюбленным предстоит пройти испытания на прочность чувств в сложных условиях. Кроме того, режиссер заметила, что спектакль назван «Будем жить» неслучайно. На ее взгляд, идея сюжета также демонстрирует зрителю человечность происходящего.

«Как я уже и говорила, много было снято фильмов про аварию на Чернобыльской станции и там показывают страшное зрелище — мутирующих людей. У меня большое количество знакомых, которые жили в это время в Чернобыле. Они любили, жили, существовали, и было всё не так. Я не хочу напрягать своего зрителя

ужасными и, пожалуй, выдуманными событиями. Мы сделали позитивный и добрый спектакль с душевной концовкой», — заключила Стрелкова.

Детский спектакль «Апушның тылсымлы төшләре» («Волшебные сны Апуша») посвящен творчеству великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он поставлен по пьесе драматурга Равиля Бухараева в переводе Мударриса Аглямова, рассказала руководитель детской театральной студии «Апуш» Алия Файзрахманова.

Музыку к постановке написал композитор Зульфат Валиуллин, а сценографом и художником спектакля стала студентка Казанского художественного училища, ученица главного художника театра имени Галиасгара Камала Сергея Скоморохова — Анна Новикова. Выступать конкурсанты будут в костюмах, специально пошитых к спектаклю.

«Драматург этой пьесы использовал свои фантазии на тему того, как же зарождались в голове поэта образы Шурале, Су анасы и других персонажей. Он демонстрирует это через образ маленького Габдуллы Тукая — Апуша. Действие разворачивается во сне юного поэта: он путешествует по Кырлаю, где ему рассказывают невиданные сказки», — поделилась режиссер. Она подчеркнула, что спектакль был поставлен за 15 дней и это первый масштабный региональный конкурс для возглавляемой ею студии.