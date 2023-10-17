В Казани прошли пикеты в поддержку контрактной службы

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В столице Татарстана, в главных пешеходных локациях города, сегодня проходят пикеты в поддержку контрактной службы. Волонтеры и представители пунктов отбора рассказывали жителям Казани об условиях и льготах службы по контракту.

«Акция проходит в просветительских целях: мы хотим рассказать обо всех льготах, выплатах и особенностях контрактной службы», — заявил инструктор пункта отбора, младший сержант Владислав Михайлов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Он отметил, что многие прохожие интересуются тем, что за акция и для чего она проходит, большинство — это люди старше 30 лет, хотя и более молодые также подходят спросить про пикет.

Стартовала акция сегодня сразу в нескольких локациях Казани: возле станций метро «Проспект Победы» и «Авиастроительная», на улицах Баумана и Петербургская, а также недалеко от Московского рынка. Мероприятие началось в 8 часов утра и продлится до 20 часов.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день до 22 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.