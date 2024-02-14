В Казани прошли открытые уроки проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо»

фото: Федерация дзюдо РТ

В новом Центре дзюдо при гимназии №107 Ново-Савиновского района Казани состоялись открытые уроки в рамках проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо».

Занятия, которые прошли в формате мастер-классов и показательных выступлений, провели титулованные спортсмены — победители международных и всероссийских турниров Илья Кощеев, Маруф Закиров, Булат Галимов. Они продемонстрировали для юных дзюдоистов элементы разминки, гимнастики и акробатики, самостраховки и группировки, а также показали свои коронные приемы. Кроме того, атлеты призвали всех учащихся уделять максимальное внимание изучаемым предметам, посещать различные кружки и вести здоровый образ жизни. Зрителями открытых уроков также стали учителя физкультуры и преподаватели начальных классов.

«Мы очень рады, что этот замечательный проект стартовал в нашей гимназии. В первые же дни после старта проекта „Мой первый пояс дзюдо“ для участия записались более 700 детей. Дзюдо — это не только олимпийский вид спорта, но и целая философия жизни, которая учит уважению к сопернику, самодисциплине, поможет защитить себя в трудной ситуации. На учебу влияет всё, в том числе и занятия дзюдо. Для ребят очень важно получить надпредметные навыки. Дзюдо помогает в обучении навыкам коммуникации, командной работе», — поделилась директор гимназии №107 «Открытие» Анастасия Акмаева.

По итогам десяти ознакомительных уроков учащиеся получат свой первый, белый пояс дзюдо и сертификат об окончании курса. Церемония награждения состоится в середине марта при участии представителей Федерации дзюдо России. После получения первого пояса дзюдо желающие смогут продолжить заниматься этим видом спорта в любой секции или клубе.

Федеральный проект «Мой первый пояс дзюдо». реализуется с 22 января по 15 марта на базе нового Центра дзюдо, организованного при учебном заведении, при поддержке Федерации дзюдо Татарстана. Занятия проходят в режиме нон-стоп с 8.30 до 15.00 ежедневно под руководством старшего тренера Центра дзюдо и команды «Казанские тигры» Руслана Шигабетдинова.

Образовательный проект Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо» направлен на популяризацию этой дисциплины в обществе, увеличение количества занимающихся ею в России, а также на повышение квалификации тренеров и учителей дзюдо, работающих с детьми младшего школьного возраста. Участники проекта — учащиеся классов с 1-го по 5-й общеобразовательных организаций.