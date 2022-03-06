В Казани прошли обыски у организаторов незаконных акций

Правоохранительные органы Татарстана провели серию обысков у организаторов незаконных уличных протестных акций, осуждающих действия российских войск на Украине.

Как стало известно «Татар-информу», обыски прошли у администратора Telegram-канала «Протестная Казань» Андрея Бояршинова, журналистки оппозиционного издания Sota Наили Муллаевой, активистов протестного движения Антона Калистратова, Кирилла Алехина и других.

По словам источника агентства, у них изъяли агитационные материалы и методички по организации незаконных уличных акций. В них описан алгоритм действий, который использовался для дестабилизации обстановки в Грузии, на Украине и других государствах, где проходили «цветные революции».

Бояршинов, Муллаева и другие активисты протестного движения ранее неоднократно задерживались на незаконных акциях во время выборов депутатов, введения ограничительных мер против коронавируса, введения QR-кодов в общественном транспорте. То есть этим людям глубоко безразлично то, что происходит на Украине, они просто зарабатывают на протестах деньги, добавил источник.

Ранее Вахитовский и Кировский райсуды Казани рассмотрели административные дела задержанных за незаконные акции, которые проходили в центре города 24 и 27 февраля. Большая часть задержанных получила в суде наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Шестеро решением суда арестованы на срок от трех до десяти суток, двум задержанным назначены обязательные работы на срок до 20 часов. Сейчас им грозят более суровые наказания.