В Казани прошли гастроли Театра Всего Хорошего со спектаклем «Сны Алисы»

Фото: программа "Города. Музеи. Сцены" БФ Владимира Потанина

В театре Камала в Восточном зале прошли показы спектакля «Сны Алисы» Театра Всего Хорошего. В Казань театр приехал в рамках программы гастролей «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

История основана на произведениях Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Переехав с семьей в новый дом, девочка не может найти свое место в мире и, разочаровавшись в окружающей действительности, делает шаг вглубь зеркала. Так Алиса оказывается в ином мире, очень похожем на сны.

В спектакле режиссера Марселя Смердова зрители собираются за одним большим круглым столом вместе с пятью артистами, которые помогают погрузиться в абсурдный и фантазийный мир.

«Наш спектакль построен вокруг круглого стола. Когда-то я увидел, что театр Камала получил новое здание, увидел площадки, и мне закралась мысль, что я хочу однажды здесь побывать. Когда мы выиграли грант Фонда Потанина, я понял, что это идеальная сцена для нашего «круглого» спектакля», – рассказал Смердов.

Само действие происходит в пространстве внутри круглого стола. С помощью различных предметов: цветных перчаток, вешалки, пластилина, мыльных пузырей и клубка пушистой пряжи актеры создают декорации и разыгрывают сюжеты из сновидений Алисы. Порой во время спектакля можно и вовсе закрыть глаза, воспринимая спектакль только на слух и на ощупь – так «Сны Алисы» дарят опыт посещения антимузея «Взгляд в темноту». Спектакль задуман и сделан в инклюзивном формате и, благодаря тифлокомментированию, рассчитан на людей с различным зрительным опытом: зрячих, слабовидящих и незрячих.

Фото: программа "Города. Музеи. Сцены" БФ Владимира Потанина

«Это командное произведение, мы сочиняли его вместе с артистами, художником и драматургом. Сложно сказать, что это исключительно режиссерская работа, но было очень важно наличие режиссера, который бы всех объединил. Я таким режиссером и выступил», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Марсель Смердов.

Режиссер – Марсель Смердов. Драматург – Кристина Бердникова. Художник – Анастасия Кривдина. Продюсер проекта – Аня Петрова. Актеры: Елизавета Бошоер, Александра Никитина, Вячеслав Пискунов, Аделина Сапаева и Валерия Смельчакова.

«Сны Алисы» – это проект Театра Всего Хорошего, созданный при поддержке Дома культуры «ГЭС-2». Премьера спектакля состоялась в 2024 году. В 2025 году из него родился целый Театр – ему всего год.

«Долгое время у нас не было «дома», но мы стали резидентами Музея Москвы и в скором времени будем показывать спектакль там. Также у нас появилось резидентство при библиотеке Некрасова, где скоро откроется сцена, и мы будем играть, возможно, «Алису» в том числе», – поделился режиссер.